Biedronka znów rzuca elektronikę. Tym razem szalenie nietypową

Od dzisiaj (21 listopada) w sklepach sieci Biedronka dostępny jest ciekawy sprzęt dla najmłodszych o bardzo oryginalnym designie.

Już dzisiaj (21 listopada) w sklepach sieci Biedronka debiutuje nowy sprzęt dla najmłodszych. Mowa o słuchawkach bezprzewodowych Setty PO IT, które wyróżniają się bardzo nietypowym wyglądem.

Słuchawki dla dzieci w Biedronce

Setty POP IT to słuchawki bezprzewodowe, które z telefonem, tabletem czy laptopem można połączyć za pomocą Bluetooth. Oprócz tego oferują łączność przewodową za pomocą mini-jack 3,5 mm (kabla nie ma w zestawie), możliwość słuchania radia FM w zakresie od 87,5 do 108 MHz, a także odtwarzanie muzyki z poziomu karty microSD.

Poza tym słuchawki mają regulowaną długość nauszników, co pozwala dopasować je go kształtu głowy dziecka. Ładowane są przez kabel microUSB, który jest dołączony do zestawu. Urządzenie wyróżnia się oryginalnym designem. Do sprzedaży trafiły 3 wersje kolorystyczne, przy czym jedna z nich ma dodatkowo dodany przy nausznikach wzór silikonowej postać jednorożca

Słuchawki dostępne są w Biedronce od 21 listopada w cenie 59,90 zł za sztukę. Oferta jest do wyczerpania zapasów.

Zobacz: Biedronka rzuca petardę. Mnóstwo okazji, i to znanych producentów

Zobacz: Lidl wyprzedaje elektronikę. Już od 19 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mPTech

Źródło tekstu: informacja prasowa