Lidl wyprzedaje elektronikę. Już od 19 zł

Lidl już teraz szykuje się na święta, oferując zestawy lampek na choinkę oraz szeroki wybór elektroniki na prezent. Nowy asortyment pojawi się już od przyszłego tygodnia.

Do świąt jest jeszcze ponad miesiąc, lecz warto przygotować się do nich wcześniej, by uniknąć kolejek i podwyższonych cen. Lidl już od przyszłego tygodnia zacznie wyprzedawać zestawy łańcuchów świetlnych LED, a na półkach pojawi się więcej gadżetów i elektroniki, które będą nadawać się na prezent.

Łańcuchy LED, dekoracje, słuchawki Bluetooth i wiele innych

Lidl już od poniedziałku 21 listopada wprowadzi do swojej oferty nowy asortyment tymczasowy, który będzie obecny na półkach do soboty 26 listopada. W sklepach sieci pojawią się zestawy różnych łańcuchów świetlnych LED na choinkę w cenach od 19,99 złotych do 119 złotych. Do tego pojawi się wiele różnorodnych dekoracji oświetleniowych np. w kształcie gwiazdek lub płatków śniegu.

Oprócz asortymentu dekoracyjnego, pojawi się też kilka pozycji, które nadadzą się na prezent pod choinkę. Mowa tu chociażby o radio kuchennym DAB+ z możliwością automatycznego wyłączenia się w zakresie od 15 do 120 minut wraz z automatycznym i ręcznym wyszukiwaniem stacji oraz nocnym ściemniaczem. Urządzenie pojawi się w sklepach 24 listopada.

Ponadto, na półkach sklepowych będzie mogli znaleźć słuchawki nauszne lub douszne Bluetooth firmy SilverCrest w cenie 99 złotych. Do wyboru będzie kilka wersji kolorystycznych. Co więcej, od piątku 25 listopada pojawi się zestaw startowy dla vlogera EasyMaxx z wbudowanym oświetleniem i mikrofonem, który zostanie przeceniony z 99 złotych na 69 złotych. Do tego będzie można taniej zgarnąć klawiaturę przewodową SilverCrest z cichymi klawiszami Quiet Touch.

Zobacz: Google odda użytkownikom pieniądze. Wiadomo co i jak

Zobacz: Biedronka wyprzedaje moto gadżety. Ceny jak za paczkę fajek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne