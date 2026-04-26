Każdy kierowca powinien mieć. W Biedronce jak za półdarmo
Biedronka wrzuciła hit dla kierowców, którzy wielu osobom przyda się w trakcie nadchodzącej majówki. Może pomóc w uniknięciu ogromnej wpadki.
Alkomat elektrochemiczny iBOX HR01
Biedronka zaszalała w najnowszej gazetce promocyjnej. Sklep wrzucił sprzęt, za który normalnie trzeba zapłacić 459 zł, za jedyne 199 zł. To przecena aż o 55 proc. Wobec takiej oferty trudno przejść obojętnie.
Tym urządzeniem jest alkomat iBOX HR01. To porządny sprzęt, który jest ładowany przez USB-C, ma wymienne ustniki i przejrzysty ekran, na którym można sprawdzić wyniki pomiarów. Jakby tego było mało, to producent przewiduje również możliwość okresowej kalibracji, która ma być gwarancją poprawnych wyników.
Alkomat dostępny jest w sklepie internetowym Biedronka Home w cenie 199 zł. Promocja ruszyła już 25 kwietnia i potrwa do 31 maja lub wyczerpania zapasów. Zbliża się majówka, która dla wielu będzie zakrapiana, więc taki gadżet może okazać się niezwykle przydatny.