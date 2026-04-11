Będzie kilka różnych konsol? PS6 z ciekawą strategią

Sony może zdecydować się na zmianę podejścia względem liczby wersji PlayStation 6 dostępnych na premierę. Najnowsze informacje wskazują, że PS6 może zadebiutować aż w trzech różnych modelach.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
16:01
PS6 jako handheld oprócz standardowych konsol

Według najnowszych doniesień z kanału YouTube o nazwie Moore's Law is Dead, Sony ma przygotowywać portfolio trzech konsol: PS6, PS6 S (model Lite) oraz konsolę przenośną. Wszystkie z nich stanowiłyby jedną rodzinę PlayStation 6, która zadebiutowałaby jednocześnie. Według Moore's Law is Dead, modele S oraz handheld miałyby być wyposażone w układ Canis (wykonany w litografii 3 nm SoC), natomiast mocniejsza wersja PS6 - w układ Orion (APU).

Ten ostatni to układ AMD w litografii 3 nm, łączący 10 rdzeni CPU (7 Zen 6c dla gier + 2 Zen 6 LP dla systemu) oraz GPU RDNA 5 z 54 aktywnymi CU. Całość ma mieć około 280 mm², korzystać z GDDR7 32 Gbps na 160‑bitowej magistrali.

Według Moore's Law is Dead, konsole PS6 mają kosztować od 350 do 1000 dolarów. Cena ta jest szacunkiem opartym o obecne ceny komponentów i potencjalne dodatkowe cła nałożone na nie. 

Widełki cenowe dla PS6 S będą pomiędzy 349 a 549 dolarów amerykańskich. W przypadku handhelda cena jest oszacowana na między 499 a 699 dol. Natomiast najmocniejsza wersja PS6 ma być wydana w przedziale cenowym od 699 do 999 dolarów.

Obecne ceny PS5 wynoszą: 549 dol. za model bez napędu, 649 dol. za model standardowy oraz 899 dol. za PS5 Pro. Wiele osób spekuluje, że po ostatniej podwyżce cen przez Sony - właśnie to są spodziewane pułapy cenowe nowej generacji konsol. 

Istnieje szansa na to, że PS6 (z układem Orion) zostanie wydane w wersjach z napędem optycznym i bez niego. Jednakże bardziej prawdopodobny będzie wariant że każda wersja konsoli PS6 wyjdzie bez napędu optycznego, a będzie można go ewentualnie dokupić osobno.

Jeśli chodzi o moc, uważa się, że przenośna wersja PS6 będzie wydajniejsza niż Xbox Series S i Nintendo Switch 2, ale słabsza od PS5. W sierpniu 2025 r. ekspert technologiczny Kepler_L2 wspomniał, że handheld PS6 będzie słabszy niż obecna konsola PS5.

Architekt Mark Cerny zasugerował jakiś czas temu, że technologie z PS6 mogą utorować drogę do next‑genowego handhelda PlayStation, ponieważ te usprawnienia pozwalają obniżyć zużycie energii.

Nie wiadomo oficjalnie, kiedy zadebiutuje PS6, ale będzie to prawdopodobnie 2027 lub 2028 r.

Źródła zdjęć: Girts Ragelis / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Tom's Guide, Tweaktown, Moore's Lowe is Dead, opr. wł.