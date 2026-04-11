Będzie kilka różnych konsol? PS6 z ciekawą strategią

PS6 jako handheld oprócz standardowych konsol

Według najnowszych doniesień z kanału YouTube o nazwie Moore's Law is Dead, Sony ma przygotowywać portfolio trzech konsol: PS6, PS6 S (model Lite) oraz konsolę przenośną. Wszystkie z nich stanowiłyby jedną rodzinę PlayStation 6, która zadebiutowałaby jednocześnie. Według Moore's Law is Dead, modele S oraz handheld miałyby być wyposażone w układ Canis (wykonany w litografii 3 nm SoC), natomiast mocniejsza wersja PS6 - w układ Orion (APU).

Ten ostatni to układ AMD w litografii 3 nm, łączący 10 rdzeni CPU (7 Zen 6c dla gier + 2 Zen 6 LP dla systemu) oraz GPU RDNA 5 z 54 aktywnymi CU. Całość ma mieć około 280 mm², korzystać z GDDR7 32 Gbps na 160‑bitowej magistrali.

Według Moore's Law is Dead, konsole PS6 mają kosztować od 350 do 1000 dolarów. Cena ta jest szacunkiem opartym o obecne ceny komponentów i potencjalne dodatkowe cła nałożone na nie.

Widełki cenowe dla PS6 S będą pomiędzy 349 a 549 dolarów amerykańskich. W przypadku handhelda cena jest oszacowana na między 499 a 699 dol. Natomiast najmocniejsza wersja PS6 ma być wydana w przedziale cenowym od 699 do 999 dolarów.

Obecne ceny PS5 wynoszą: 549 dol. za model bez napędu, 649 dol. za model standardowy oraz 899 dol. za PS5 Pro. Wiele osób spekuluje, że po ostatniej podwyżce cen przez Sony - właśnie to są spodziewane pułapy cenowe nowej generacji konsol.

Istnieje szansa na to, że PS6 (z układem Orion) zostanie wydane w wersjach z napędem optycznym i bez niego. Jednakże bardziej prawdopodobny będzie wariant że każda wersja konsoli PS6 wyjdzie bez napędu optycznego, a będzie można go ewentualnie dokupić osobno.

Jeśli chodzi o moc, uważa się, że przenośna wersja PS6 będzie wydajniejsza niż Xbox Series S i Nintendo Switch 2, ale słabsza od PS5. W sierpniu 2025 r. ekspert technologiczny Kepler_L2 wspomniał, że handheld PS6 będzie słabszy niż obecna konsola PS5.

Architekt Mark Cerny zasugerował jakiś czas temu, że technologie z PS6 mogą utorować drogę do next‑genowego handhelda PlayStation, ponieważ te usprawnienia pozwalają obniżyć zużycie energii.