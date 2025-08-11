Battlefield 6 pali karty graficzne? Jest pierwszy poszkodowany

Chociaż wielokrotnie słyszeliśmy już o stopionych złączach 12VHPWR w przypadku niepoprawnego montażu przewodu zasilającego, to tym razem sytuacja jest poważniejsza. Jeden z użytkowników tajwańskiego forum Gamer TW podzielił się historią awarii karty NVIDIA GeForce RTX 5090.

Uszkodzeniu uległa również płyta główna

Podczas gry w otwartą betę Battlefield 6 jego komputer nagle się zawiesił, wyczuwalny stał się zapach topionego plastiku, a karta graficzna stanęła w płomieniach, które utrzymywały się przez około 10 sekund. Czy to wina Electronic Arts? Póki nie pojawi się więcej doniesień - raczej nie.

Ogień pojawił się na dole karty graficznej, przy płycie głównej. Analiza zdjęć sugeruje, że pożar rozpoczął się w pobliżu sekcji zasilania pamięci i mógł być związany z MOSFETem, który uległ uszkodzeniu. Może być to wada konstrukcyjna tej konkretnej wersji karty, która pochodzi od firmy ZOTAC. Jednak na ostateczne wnioski jest zbyt wcześnie.