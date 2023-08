Wyłączenie części rdzeni procesora znacząco poprawia wydajność

Atlas Fallen to najnowszy Action RPG autorstwa Deck13 Interactive. Gra ma duży problem z hybrydowymi procesorami Intela.

Atlas Fallen to najnowszy Action RPG niemieckiego studia Deck13 Interactive. Został nieźle przyjęty przez recenzentów, ale trochę gorzej przez graczy, którzy na Metacritic ocenili grę średnio na 6,1, chociaż trzeba zaznaczyć, że recenzji jest zaledwie kilka. Tymczasem okazuje się, że gra ma duży problem z optymalizacją na procesorach hybrydowych Intela.

Wyłącz rdzenie, zyskaj wydajność

Problem został zauważony przez redakcję serwisu TechPowerUp, która testowała wydajność kart graficznych w grze Atlas Fallen. Zauważyli oni, że pomimo bardzo wydajnego komputera (Core i9-13900K i RTX 4090) gra nie działa najlepiej. Szybko okazało się, że problemem są energooszczędne rdzenie w procesorze Intela.

Atlas Fallen nie zostało dobrze zoptymalizowane. Nie chodzi o to, że gra nie widzi rdzeni E. Wręcz przeciwnie. Potrafi z nich korzystać, ale używa ich do najważniejszych zadań, przez co znacząco spada wydajność. W idealnym świecie gra powinna wykorzystywać wydajne rdzenie P do najważniejszych obliczeń i energooszczędne rdzenie E do mniej wymagających, jak chociażby obliczenia związane z dźwiękiem.

Testy pokazały, że wydajność po wyłączeniu energooszczędnych rdzeni w Core i9-13900K znacząco rośnie. W przypadku DirectX ze 136 do 187 klatek na sekundę. Z kolei przy korzystaniu z bibliotek Vulkan ze 152 do 197 klatek na sekundę. Mowa oczywiście o średnich wynikach. Jest to błąd, który z pewnością powinien zostać poprawiony przez twórców w przyszłych aktualizacjach.

Zobacz: Diablo 4: Nadchodzi nowa aktualizacja. Co się zmieni?

Zobacz: Autor serii Metro skazany na 8 lat więzienia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechPowerUp