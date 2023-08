Diablo 4: Nadchodzi nowa aktualizacja. Co się zmieni?

Diablo 4 doczeka się wkrótce kolejnej aktualizacji. Co tym razem zmieni się w świecie Sanktuarium?

Chociaż Diablo 4 dopiero co otrzymało dużą aktualizację, oznaczoną jako 1.1.1, to twórcy już myślą o kolejnych zmianach i poprawkach. W planach mają kolejne upodate'y, a najbliższy planowany jest już na przyszły tydzień. Co zmieni się w aktualizacji 1.1.2?

Diablo 4 aktualizacja 1.1.2

Informacje na temat planowanej aktualizacji 1.1.2 w pierwszej kolejności zostały zauważone na serwerach Blizzarda. Dzisiaj już wiemy, że prace nad nią rzeczywiście trwają, bo zostało to potwierdzone przez Adama Fletchera, który w Blizzard pełni funkcję globalnego menedżera ds. społeczności. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się też, na czym będzie skupiać się ta aktualizacja.

Okazuje się, że tym razem deweloperzy Diablo 4 skupili się na poprawkach. Patch 1.1.2 naprawi przede wszystkim liczne błędu, na które mogli trafić fani gry. Poza tym aktualizacja ma poprawić wydajność i stabilność gry, ale to już standard. Dowiedzieliśmy się też, że patch trafi do graczy w przyszłym tygodniu.

Trwają też prace nad aktualizacją 1.1.3, ale od tej dzieli nas jeszcze kilka tygodni i nie wiemy, co deweloperzy planują w jej przypadku.

Źródło zdjęć: Blizzard