Blizzard ratuje Diablo 4. Idą duże zmiany

Blizzard Entertainment odpowiada na ogromną krytykę pierwszego sezonu Diablo 4. Twórcy wprowadzają zmiany, które mają zadowolić graczy.

Diablo 4 zostało ciepło przyjęte przez graczy. Wiele osób początkowo chwaliło nową grę Blizzarda. Nie wszystko było idealne, ale odbiór był raczej pozytywny. Wszystko zmieniło się wraz ze startem pierwszego sezonu i ogromnym patchem. Na grę i twórców spadła ogromna fala krytyki. Nic dziwnego, że zapowiedzieli kolejne zmiany.

Duże zmiany w Diablo IV

Twórcy zapowiedzieli patch oznaczony jako 1.1.1, który za serwerach zadebiutuje 8 sierpnia. Ma to być pewnego rodzaju odpowiedź na krytykę graczy, a nawet coś, co można nazwać ratowaniem pierwszego sezonu. Zmian będzie sporo i w dużej mierze skupią się one na wzmocnieniu dwóch klas — Czarodziejów oraz Barbarzyńców.

To jednak nie wszystkie zmiany. Aktualizacja wprowadzi między innymi dodatkową zakładkę w ekwipunku. Pozwoli także przechowywać aż 99 eliksirów. Poza tym bossowie od 35. poziomu będą gwarantować legendarny przedmiot. To samo tyczy się z Goblinów ze skarbami, którzy tego typu przedmiot wyrzucą już od 15. poziomu. O 40 proc. zostanie też obniżony koszt ponownego przydziały punktów umiejętności.

Co jeszcze się zmieni? Zwiększona zostanie liczba punktów życia bossów na 3. i 4. randze świata, ale jednocześnie będą z nich lepsze nagrody. Z kolei w Lochach Koszmarów będzie pojawiać się więcej przeciwników, co ma ułatwić i przyspieszyć wbijanie poziomów. Poza tym patch ma poprawić optymalizację, w tym zużycie pamięci VRAM kart graficznych.

Źródło zdjęć: Blizzard

Źródło tekstu: Blizzard