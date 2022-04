Nowe MacBooki Pro z układami Apple M2 Pro/Max - rewolucji nie będzie

Apple szykuje nowe komputery, w tym modele MacBook Pro wyposażone w układ M2 Pro oraz M2 Max.

Nowe komputery Apple MacBook Pro będą wyposażone w nowe, jeszcze szybsze układy Apple M2 Pro oraz M2 Max. Firma z Cupertino szykuje modele z ekranami o przekątnej 14 oraz 16 cali — donosi Bloomberg.

Nowe komputery Apple z układami M2 Pro i Max

W pierwszej kolejności na rynku zadebiutują laptopy z układami M2. Jednak firma pod dowództwem Tima Cooka myśli już o kolejnych modelach z usprawnionymi jednostkami M2 Pro oraz M2 Max. Te otrzymały kodowe nazwy J414 oraz J416 i będą dostępne z 14- i 16-calowymi ekranami.

Jeśli chodzi o specyfikację samych układów Apple M2 Pro i M2 Max, to mają one oferować maksymalnie 12 rdzeni CPU oraz 38 rdzeni graficznych. Może się wydawać, że to niewielka poprawa w porównaniu z aktualnymi 10 rdzeniami CPU i 32 rdzeniami GPU w modelu M1 Max, ale dzięki usprawnieniom architektury możemy liczyć na wzrost wydajności. Pomimo tego to raczej ewolucja, a nie rewolucja.

Układy Apple będą produkowane w fabrykach TSMC w litografii 4nm. Laptopy dostępne będą w konfiguracjach z maksymalnie 64 GB pamięci RAM. Prawdopodobnie zadebiutują dopiero w 2023 roku, biorąc pod uwagę 1,5-roczny cykl premier.

