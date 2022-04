Sposobem okradli Apple na 1,5 mln dolarów. FBI było sprytniejsze

Dwóch mężczyzn oszukało system, dzięki czemu okradli Apple na kwotę 1,5 mln dolarów. Nie skończyło się to dla nich najlepiej.

Dwóch mężczyzn, 29-letni Syed Ali i 27-letni Jason Tout-Puissant, okradło Apple na kwotę 1,5 mln dolarów. Byli przy tym niezwykle przebiegli i pomysłowi. Pomimo tego wpadli i najbliższe lata spędzą za kratkami.

Okradli Apple sposobem, ale i tak wpadli

Mężczyźni byli całkiem przebiegli w swoich działaniach. Jason Tout-Puissant ukradł z placówek Apple w Teksasie kilka urządzeń o nazwie Isaac. Te służą pracownikom sklepów między innymi do sprzedaży. Dzięki nim mogą swobodnie poruszać się po sklepie i realizować swoje zadania z dowolnego miejsca, gdzie mają dostęp do wewnętrznej sieci WiFi w danej placówce.

Co z urządzeniami zrobił 27-latek? Chował się z nimi w okolicach Apple Store'ów, aby móc zalogować się do sieci WiFi danego sklepu. Następnie, za ich pomocą, kradł karty podarunkowe, które przesyłał do Apple Passbook. W ten sposób tworzył kody QR, które wysyłał do 29-letniego Syeda Ali. Później za ich pomocą kupowali sprzęty Apple w sklepach w Nowym Jorku. W sumie uzbierała się w ten sposób kwota aż 1,5 mln dolarów.

Syed Ali już w 2019 roku został skazany na 37 miesięcy pozbawienia wolności. W tym tygodniu wyroku doczekał się również Jason Tout-Puissant, który kolejne 60 miesięcy będzie oglądał z perspektywy więziennej celi. Dodatkowo musi zapłacić Apple 1,26 mln dolarów odszkodowania.

