Apple ma problem. Składany iPhone może się opóźnić

Od jakiegoś czasu mówi się, że składany iPhone - nazwany prawdopodobnie iPhone Ultra - zadebiutuje we wrześniu, razem z modelami z serii 18. Jednak najnowsze pogłoski sugerują, że może dojść do opóźnienia. Na szczęście niewielkiego.

Składany iPhone jednak później?

Nie są to oficjalne informacje, ale mówi się, że składany iPhone nie zostanie wprowadzony do sprzedaży w trakcie corocznej, wrześniowej konferencji firmy z Cupertino. Apple może opóźnić jego premierę. Na szczęście nie będzie to duże opóźnienie. iPhone Ultra, o ile rzeczywiście będzie się tak nazywał, ma trafić na sklepowe półki w grudniu 2026 roku, czyli zaledwie 3 miesiące później.

Nie wiadomo, skąd takie opóźnienie. Możemy jedynie się domyślać, że chodzi o dodatkowy czas, aby dopracować wszystkie szczegóły urządzenia. Sprzętowo pewnie wszystko jest już od dłuższego czasu ustalone, ale na pewno sporo pracy czeka też programistów, którzy muszą odpowiednio dostosować system operacyjny iOS.