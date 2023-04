AOKZOE A1 Pro - nowy konkurent dla Steam Decka i ASUS ROG Ally

AOKZOE to kolejna firma, która próbuje swoich sił w segmencie przenośnych konsolo-komputerów. Ich najnowszym dziełem jest model A1 Pro, który ma być konkurencją dla Steam Decka oraz ASUS ROG Ally.

AOKZOE A1 Pro to kolejne urządzenie, które chce konkurować na tym samym rynku co Steam Deck oraz ASUS ROG Ally. Na papierze urządzenie prezentuje się bardzo dobrze, ale problemem może być wysoka cena, szczególnie na tle wspomnianych rywali.

Specyfikacja AOKZOE A1 Pro

Konsola AOKZOE A1 Pro wyposażona jest w układ AMD 7 7840U. To mniej więcej to samo, co AMD Z1, który trafi do ASUS ROG Ally. Ma on 8 fizycznych rdzeni i obsługuje 16 wątków. Taktowanie bazowe to 3,3 GHz, ale w Boost rośnie do 5,1 GHz. APU ma zintegrowany procesor graficzny Radeon 780M z 12 jednostkami CU. Wydajność iGPU to około 8,6 TFLOPS (FP32).

Oprócz tego nawet w najgorszej specyfikacji urządzenie zaoferuje 32 GB pamięci RAM LPDDR5-6400, a także 512 GB miejsca na dysku PCIe 3.0 (obsługuje też M.2 2280 PCIe 4.0). Dostępne będą także wersje z nośnikami o pojemności 1 TB oraz 2 TB. Najdroższy wariant wyposażony będzie też w 64 GB RAM-u.

Pozostała specyfikacja konsoli to między innymi 8-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Wspominany wcześniej konkurenci mają 7-calowe wyświetlacze, więc komfort grania na AOKZOE powinien być wyższy.

AOKZOE obiecuje płynność 60 klatek na sekundę w takich grach jak: God of War, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, The Last of Us, Elden Ring oraz Genshin Impact, chociaż w większości z nich konieczne będzie zmniejszenie rozdzielczości do 1280 × 800 pikseli i zejście z detalami do średnich lub nawet niskich.

A co z cenami? Niestety, AOKZOE A1 Pro to urządzenie drogie. W najgorszej wersji z 32 GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB kosztuje 799 dolarów. Z kolei wariant najdroższy (64 GB i 2 TB) to wydatek już 1159 dolarów.

Zobacz: Wyciekła cena ASUS ROG Ally. Zapowiada się dobrze

Zobacz: ASUS ROG Ally. Tyle ma kosztować tańsza wersja konsoli

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AOKZOE

Źródło tekstu: TechPowerUp