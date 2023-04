Wyciekła cena ASUS ROG Ally. Zapowiada się dobrze

ASUS ROG Ally to niezwykle ciekawie zapowiadające się urządzenie, które może rzucić wyzwanie Steam Deckowi. Wyciekła prawdopodobna cena i zapowiada się jeszcze lepiej.

Muszę uczciwie przyznać, że ASUS ROG Ally to urządzenie, które budzi we mnie dużą ekscytację. Dawno nie ciekawiła mnie premiera jakieś urządzenia. O ile Steam Deck wydawał się spoko, tak tajwańska marka jeszcze wyżej podnosi poprzeczkę i przynajmniej na papierze chce nam zaoferować sprzęt dużo lepszy. Jeśli plotki o cenie okażą się prawdziwe, to może być naprawdę dobrze.

Cena ASUS ROG Ally

ASUS jeszcze nie podał oficjalnej ceny konsoli ROG Ally. Oficjalnie poznamy ją dopiero 11 maja w trakcie prezentacji urządzenia. Jednak już teraz pojawiają się wiarygodne przecieki, które informują nas, ile przyjdzie nam zapłacić za urządzenie.

ASUS ROG Ally w lepszej wersji z procesorem AMD Z1 Extreme ma kosztować 699,99 dolarów. Informacja została potwierdzona przez trzy niezależne źródła, więc nie ma powodów, aby jej nie wierzyć. Co prawda zalecam pewien dystans, bo to nadal plotka, ale na ten moment dość wiarygodna.

Cena 700 dolarów daje według aktualnego kursu nieco ponad 2900 zł. Niestety, o takiej kwocie możemy jedynie pomarzyć. Musimy do niej dodać jeszcze 23 proc. podatku VAT, więc ostateczna cena to prędzej 3500 zł. Nie będzie to sprzęt tani, ale na tle konkurentów wypada korzystnie.

Dla porównania najdroższy Steam Deck kosztuje 3099 zł, a przecież ASUS ROG Ally ma być urządzenie dużo wydajniejszym, z lepszym ekranem i mnóstwem akcesoriów. Właśnie dlatego kwota wydaje się atrakcyjna. Poza tym mówimy o lepszej wersji z procesorem w wersji Extreme. Oprócz tego ASUS ma zaprezentować też trochę tańszy wariant.

Wszystkiego dowiemy się oficjalnie już 11 maja, kiedy to odbędzie się oficjalna prezentacja ASUS ROG Ally.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: Liliputing