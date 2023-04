ASUS ROG Ally. Tyle ma kosztować tańsza wersja konsoli

Zaledwie wczoraj (28 kwietnia) dowiedzieliśmy się, ile ma kosztować lepsza wersja konsoli ASUS ROG Ally, a dzisiaj to samo możemy powiedzieć o tańszym modelu.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że lepsza wersja konsoli ASUS ROG Ally z układem AMD Z1 Extreme oraz 512 GB pamięci na dysku ma kosztować 699,99 dolarów. Dzisiaj wyciekła cena tańszego modelu.

Cena ASUS ROG Ally

Ponownie są to plotki, a nie oficjalne informacje, ale źródło wydaje się wiarygodne. Konsola ASUS ROG Ally z podstawowym układem AMD Z1 (bez Extreme) oraz dyskiem o pojemności 256 GB ma kosztować 599 dolarów. Co ważne, ten wariant nadal ma oferować 16 GB pamięci LPDDR5.

Według aktualnego kursu daje to kwotę około 2495 zł, do której musimy jeszcze doliczyć 23 proc. podatku VAT. W takim wypadku cena rośnie do około 3069 zł i prawdopodobnie kwoty zbliżonej do tego powinniśmy spodziewać się w Polsce. Na pewno nie będzie to sprzęt dla każdego, ale na tle Steam Decka wypada dość korzystnie.

ASUS ROG Ally 7" AMD Z1 (not Extreme) = $599.99

16 GB LPDDR5, 256 GB NVMe M.2 SSD https://t.co/X6hAE6ZtLF pic.twitter.com/ueKYpeMzus — SnoopyTech (@_snoopytech_) April 28, 2023

A jeśli już przy konsoli Valve jesteśmy, to najdroższa wersja z dyskiem 512 GB sprzedawana jest za 650 dolarów, czyli tylko 50 dolarów mniej niż prawdopodobna cena ASUS ROG Ally. Z kolei wariant z dyskiem 256 GB to wydatek rzędu 530 dolarów, czyli 70 dolarów mniej. Rzecz w tym, że urządzenie ASUSA ma być dużo wydajniejsze, z lepszym ekranem oraz Windowsem 11, który pozwoli na korzystanie także z innych platform, a nie tylko Steama.

Zobacz: PlayStation 5 z historycznym rekordem. Tak dobrze jeszcze nie było

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ASUS

Źródło tekstu: The Verge