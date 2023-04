PlayStation 5 z historycznym rekordem. Tak dobrze jeszcze nie było

Sony ma powody do zadowolenia. PlayStation 5 jeszcze nigdy nie cieszyło się aż tak zainteresowaniem.

Sony opublikowało wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Okazuje się, że zainteresowanie PlayStation 5 jest rekordowo wysokie. W tym okresie roku jeszcze żadna konsola nie sprzedawała się tak dobrze, jak PS5.

Rekordowy wynik PlayStation 5

Sony poinformowało, że w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku do sklepów trafiło aż 6,3 mln urządzeń. Dla porównania rok wcześniej było to zaledwie 4,3 mln egzemplarzy PS5. Tym samym jest to rekordowy wynik dla modelu nowej generacji. Jeszcze nigdy żadna konsola nie sprzedawała się w pierwszym kwartale nowego roku tak dobrze, jak PlayStation 5. Dzięki temu Japończycy mogą się pochwalić już 38,4 mln egzemplarzy.

Niestety, tego samego nie można powiedzieć o grach. W pierwszym kwartale 2023 roku na całym świecie sprzedało się ich 68 mln. Rok wcześniej wynik był o 2,5 mln lepszy, więc w tym przypadku można mówić o regresie. Szczególnie źle poradziły sobie gry produkcji Sony, których było tylko 9,5 mln, czyli aż o 5 mln mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To jednak żadne zaskoczenie, bo w ostatnim czasie nie było żadnej, głośnej premiery.

Na ten rok PlayStation szykuje kilka nowości, w tym prawdopodobnie odświeżoną wersję samej konsoli z odczepianym napędem, a także kilka gier, np. Marvel's Spider-Man 2 oraz Final Fantasy XVI.

