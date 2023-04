Sony ma duży problem z PlayStation VR2

Sony ma duży problem z goglami wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2.

Gogle wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2 zadebiutowały w lutym i zostały nieźle przyjęte przez recenzentów. Nie są może pozbawione wad, ale większość osób wskazuje na dużą poprawę względem poprzedniego modelu. To jednak nie wystarczyło. Urządzenie sprzedaje się słabo.

Problem PlayStation VR2

Już wcześniej docierały do nas wieści o słabej sprzedaży PlayStation VR2. Najpierw w ramach przedsprzedaży, a później już po samej premierze. Z dostępnych informacji wynika, że do końca marca na całym świecie miało sprzedać się zaledwie 270 tys. egzemplarzy gogli wirtualnej rzeczywistości do PS5.

Teraz wieści te wracają ze zdwojoną siłą. Ming-Chi Kuo, znany analityk zajmujący się przede wszystkim firmą Apple, rozmawiał z wieloma osobami na temat gogli wirtualnej rzeczywistości. Z własnych źródeł dowiedział się, ze sprzedaż PlayStation VR2 jest tak słaba, że Sony zredukowało produkcję aż o 20 proc.

To nadal mniej niż 50 proc., o którym mówiło się jeszcze przed premierą urządzenia. Wtedy Sony twierdziło, że to nieprawda i plany względem gogli wirtualnej rzeczywistości nie uległy zmianie. To jednak było w styczniu i od tamtego czasu wiele mogło się zmienić. Nie jest tajemnicą, że premiera urządzenia odbyła się w mało sprzyjających okolicznościach (inflacja, kryzys itd.). Ciekawe, jak słaba sprzedaż odbije się na produkcji gier VR na PlayStation 5.

