Szykuje się obniżka cen PlayStation VR2. Powody są dość oczywiste

PlayStation VR2 zadebiutowało 22 lutego tego roku, więc od premiery minęło już prawie 6 tygodni. Chociaż raczej powinienem napisać tylko 6 tygodni, przynajmniej w kontekście pogłosek o prawdopodobnej obniżce cen. Czemu Sony już teraz miałoby zmniejszyć cenę PSVR2? Chodzi o sprzedaż.

Słaba sprzedaż PlayStation VR2

Od dnia premiery do końca marca 2023 roku na całym świecie sprzedano zaledwie 270 tys. egzemplarzy PlayStation VR2. Tym samym coraz bardziej prawdopodobne wydają się plotki, według których zamówienia przedpremierowe były na tyle rozczarowujące, że Sony musiało zmniejszyć produkcję. Jednak takie wyniki nie dziwią. Niemal na całym świecie szaleje inflacja, rosną ceny energii i wiele osób traci pracę. Zwyczajnie nie stać nas na taki zakup, który jest zachcianką i luksusem.

A przecież PlayStation VR2 tanie nie jest. Gogle zadebiutowały w cenie 549 dolarów, co w Polsce przekłada się na 2999 zł. To więcej niż trzeba zapłacić w tym momencie za PlayStation 5, które przecież też jest potrzebne do grania. Tym samym, aby móc korzystać z PlayStation V2, konieczny jest zestaw za około 6000 zł. Dużo!

Właśnie dlatego Francisco Jeronimo z firmy analitycznej IDC przewiduje, że Sony w najbliższym czasie obniży cenę PSVR2, aby urządzenie stało się dostępne dla szerszego grona odbiorców. Co więcej, jest on zdania, że to jedyny sposób, aby gogle wirtualnej rzeczywistości nie okazały się fiaskiem. Otwartym pozostaje pytanie, o jak dużej obniżce mówimy. Nawet jeśli będzie znacząca, to nadal mowa o drogim urządzeniu, więc trudno oczekiwać dużo lepszej sprzedaży.

Tymczasem Sony było przygotowane na wyprodukowanie aż 2 mln egzemplarzy PlayStation VR2.

