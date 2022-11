Nowe procesory AMD będą jeszcze szybsze. Wyciekły szczegóły

AMD Ryzen 7 5800X3D do dzisiaj pozostaje jednym z najlepszych procesorów dla graczy. To zasługa pamięci podręcznych o nazwie 3D V-Cache. Tych jest nie tylko więcej, ale mają też wyższą przepustowość, co finalnie przekłada się na dużo lepszą wydajność. Wiadomo, że podobne usprawnienie Czerwoni szykują w przypadku modeli Ryzen 7000.

Tom Wassick, który jest inżynierem układów półprzewodnikowych, opublikował ciekawego tweeta. Jego zdaniem konstrukcja obecnych układów AMD sugeruje, że w przypadku procesorów Ryzen 7000 z pamięciami 3D V-Cache zastosuje więcej kolumn TSV. To powinno przełożyć się na jeszcze większą przepustowość pamięci podręcznej i tym samym lepszą wydajność. A przecież już w modelu Ryzen 7 5800X3D jest ona imponująca i dobija do 2 TB/s.

Early look after removing the TIM -- appears that there are more TSV columns, including at least 2 much larger and denser arrays, as well as some pitch reduction (perhaps down to 10 um x 15 um or so) present in support of a stacked cache version.