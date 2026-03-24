Za to Xiaomi sklepy chcą 750 zł, a na AliExpress jest za 379 zł z wysyłką z Polski
AliExpress jest pełne zamienników. Zdarza się jednak, że ten sam produkt w polskich sklepach jest kilkaset złotych droższy, niż w ofercie chińczyków. A w tym przypadku wszystkie atuty są po stronie Państwa Środka, ponieważ nawet wysyłka jest z Polski.
Mowa tu o telewizorze Xiaomi TV A 2025. Czyli budżetowym urządzeniu, które możecie kupić niemal za połowę oficjalnej polskiej ceny. I to przy darmowej wysyłce z naszego kraju. W takich chwilach rodzi się zasadne pytanie: czy przepłacanie ma w ogóle sens, skoro możemy mieć produkt za 379,44 zł, zamawiając na chińskiej platformie? Oczywiście warto pamiętać, że cena ta jest do uzyskania po wpisaniu kodu PLAFF11.
Xiaomi TV A 2025 za naprawdę śmieszne pieniądze
Oczywiście, sam telewizor jest modelem budżetowym. I tak mamy tu do czynienia z panelem 32-calowym panelem LCD o rozdzielczości HD. Głośniki to natomiast dwa przetworniki po 5 W. Nie jest to jednak kompletny golas. Znajdziemy w nim 3 złącza HDMI 2.0, więc w sam raz nada się pod np. granie na Nintendo Switch w trybie zadokowanym i podłączenie dekodera.
Sama konstrukcja ma natomiast bardzo wąskie ramki, przez co prezentuje się elegancko i nie daje po sobie poznać, z jakiej półki cenowej pochodzi. Dużym atutem jest także Google TV. A biorąc pod uwagę, że to produkt Xiaomi, to nie musimy się obawiać, że podczas logowania podamy nasze dane jakiejś firmie krzak. A to wszystko za 379,44 zł.