Kolejki w Action dłuższe, niż w Mielnie za goframi? To po ten sprzęt

Tu liczy się coś zupełnie innego: wygoda. A tej nie zapewnia smartfon przytwierdzony kablem do ściany. Dodatkowo wpływa to negatywnie także na samą żywotność portu USB-C, który zużywa się z każdym wsunięciem i wysunięciem wtyczki.

Ładowarka indukcyjna z Action

Na szczęście wiele smartfonów wspiera ładowanie indukcyjne zgodnie ze standardem Qi. Tak się natomiast składa, że niezwykle elegancka ładowarka bezprzewodowa jest obecnie do kupienia w Action. Jest to konstrukcja, która idealnie sprawdzi się na naszej szafce nocnej, lub na biurku zapewniając nam naładowanego smartfona bez konieczności podłączania do niego kabli.

Oferuje ona 15 W mocy, co jest naprawdę dobrym wynikiem jak na ładowanie bezprzewodowe, a podłączymy ją do zasilania dzięki złączu USB-C. A wszystko to za jedyne 21,49 zł. A jeśli nie zależy Wam aż tak bardzo na szybkości ładowania, to w sklepach Euro znajdziecie ten o połowę słabszy model. Nie jestem tylko pewny, czy przy tej różnicy w cenie warto, ale to sami ocenicie.