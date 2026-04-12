Sprzęt

W Action za zaledwie 12,49 zł. Przestań się ceregielić, to sprzęt 2 w 1

Pewnie masz już całą szufladę kabli i kabelków, ale jak przychodzi co do czego i trzeba się wykazać jest problem. Action tymczasem wywinął taką ofertę, że aż się prosi, by wrzucić do koszyka.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 18:18
My dobrze wiemy, że liczy się tylko USB-C, ale wytłumaczcie to bliskim...

Większość członków naszej redakcji już lata temu ruszyło z wielką konwersją złączy i okablowania w stronę USB-C. Nie wiedzieć jednak czemu, chińskie marki, takie jak np. Xiaomi, uparcie idą w  złącza USB-A. I co z tego, że jesteś przyszłościowym fascynatem technologii, jeśli będąc w gościach, nie będziesz miał do czego przypiąć swojego pięknego kabelka USB-C.

Ładowarki ze złączem USB-A walają się po domach Polaków i w tym trudnym okresie przejściowym to, krótko mówiąc, nierówna walka. Można być jednak sprytnym i niskim kosztem zabezpieczyć się na praktycznie każdą sytuację.

Adaptery USB Sitecom - i nie musisz o nic się martwić

Oferta Action jest podwójnie intrygująca, bo to przejściówki zarówno w USB-C na USB-A, jak i w drugą stronę, z USB-A do USB-C. Mnogość sytuacji, w których takie złącza mogą okazać się złotem jest właściwie nieskończona. To zarówno furtka, by podłączyć pendrive do telefonu, jak i do uodpornienia się na stare przewody. Przejściówki dają też pewność, że podłączymy się do laptopa, niezależnie od tego, z jakiej epoki on pochodzi.

Bardzo szanuję, że Action nie każe nam przy tym wybierać, którą z przejściówek chcemy kupić, tylko daje dwie w zestawie. Mało tego, jedną można wsadzić w drugą i nie trzeba się martwić, że gdzieś przesiejemy tę potrzebną w danym momencie. Jak dla mnie to taki mikro-gadżet, który wrzucam do schowka w aucie i niech czeka na swój czas. No a ten bez wątpienia przyjdzie.

Przy cenie 12,49 zł i uwzględniając, że są to złącza też do transmisji danych (do 5 Gb/s), powiem krótko — pełna rekomendacja.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Action
Źródła tekstu: Action, oprac. wł