Korzystaj z soboty i pędź do Action, ale i w Euro jest świetna opcja
Często jest tak, że podobny sprzęt z Action kosztuje grosze nawet w porównaniu do najtańszych urządzeń dostępnych w innych sklepach.
Tak jest i tym razem. Otóż głośnik Bluetooth o mocy 20 W zwykle jest wyceniony na ponad 200 zł. I owszem, konstrukcje te zwykle oferują po kilkanaście godzin odtwarzania muzyki i pełną wodoodporność. Pytanie tylko, czy każdemu jest to potrzebne? Nie wszyscy przecież chcą pływać z głośnikiem przez cały dzień. Większość potrzebuje odtwarzacza muzyki. Tu do gry wchodzi zupełna nowość z Action, czyli boombox Pulsar.
Action boombox Pulsar
Jest to 20-watowy głośnik z dwoma przetwornikami po 10-watów, który oferuje od 7 do 10 godzin ciągłej pracy. Dodatkowo wokół każdego z głośników znajdziemy koło LED-ów RGB, które zapewniają także klimatyczne oświetlenie podczas odtwarzana muzyki. Co więcej, głośniki te wspierają funkcję TWS, więc kupując dwa, zyskujemy naprawdę konkretny zestaw muzyczny. A wszystko to za 89,95 zł.
Jeśli jednak odporność na wodę jest dla Was istotna, to Soundcore Motion 100, który ma także nieco mocniejszą baterię możecie kupić za 138,99 zł. Oczywiście nie w Action.