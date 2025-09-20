Korzystaj z soboty i pędź do Action, ale i w Euro jest świetna opcja

Tak jest i tym razem. Otóż głośnik Bluetooth o mocy 20 W zwykle jest wyceniony na ponad 200 zł. I owszem, konstrukcje te zwykle oferują po kilkanaście godzin odtwarzania muzyki i pełną wodoodporność. Pytanie tylko, czy każdemu jest to potrzebne? Nie wszyscy przecież chcą pływać z głośnikiem przez cały dzień. Większość potrzebuje odtwarzacza muzyki. Tu do gry wchodzi zupełna nowość z Action, czyli boombox Pulsar.

Dalsza część tekstu pod wideo

Action boombox Pulsar

Jest to 20-watowy głośnik z dwoma przetwornikami po 10-watów, który oferuje od 7 do 10 godzin ciągłej pracy. Dodatkowo wokół każdego z głośników znajdziemy koło LED-ów RGB, które zapewniają także klimatyczne oświetlenie podczas odtwarzana muzyki. Co więcej, głośniki te wspierają funkcję TWS, więc kupując dwa, zyskujemy naprawdę konkretny zestaw muzyczny. A wszystko to za 89,95 zł.