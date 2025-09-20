Sprzęt

Korzystaj z soboty i pędź do Action, ale i w Euro jest świetna opcja

Często jest tak, że podobny sprzęt z Action kosztuje grosze nawet w porównaniu do najtańszych urządzeń dostępnych w innych sklepach.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:30
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Korzystaj z soboty i pędź do Action, ale i w Euro jest świetna opcja

Tak jest i tym razem. Otóż głośnik Bluetooth o mocy 20 W zwykle jest wyceniony na ponad 200 zł. I owszem, konstrukcje te zwykle oferują po kilkanaście godzin odtwarzania muzyki i pełną wodoodporność. Pytanie tylko, czy każdemu jest to potrzebne? Nie wszyscy przecież chcą pływać z głośnikiem przez cały dzień. Większość potrzebuje odtwarzacza muzyki. Tu do gry wchodzi zupełna nowość z Action, czyli boombox Pulsar.

Dalsza część tekstu pod wideo

Action boombox Pulsar

Korzystaj z soboty i pędź do Action, ale i w Euro jest świetna opcja

Jest to 20-watowy głośnik z dwoma przetwornikami po 10-watów, który oferuje od 7 do 10 godzin ciągłej pracy. Dodatkowo wokół każdego z głośników znajdziemy koło LED-ów RGB, które zapewniają także klimatyczne oświetlenie podczas odtwarzana muzyki. Co więcej, głośniki te wspierają funkcję TWS, więc kupując dwa, zyskujemy naprawdę konkretny zestaw muzyczny. A wszystko to za 89,95 zł.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Głośnik mobilny BANG & OLUFSEN Beosound A1 3rd Gen Brązowy
Głośnik mobilny BANG & OLUFSEN Beosound A1 3rd Gen Brązowy
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Głośnik mobilny XMUSIC BTS850P Radio FM Różowy
Głośnik mobilny XMUSIC BTS850P Radio FM Różowy
-150.04 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 349.95 zł
Głośnik mobilny JBL Flip 7 Moro
Głośnik mobilny JBL Flip 7 Moro
0 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Advertisement

Jeśli jednak odporność na wodę jest dla Was istotna, to Soundcore Motion 100, który ma także nieco mocniejszą baterię możecie kupić za 138,99 zł. Oczywiście nie w Action.

Image
telepolis
Action Action promocje Action oferty Głośnik Bluetooth z Action Action boombox Pulsar
Zródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis