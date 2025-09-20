Apple iPhone Air złamany. Cienki jak sik pająka, silny jak krowa

iPhone Air wytrzymuje test wytrzymałości – wyniki szokują!

Mimo grubości zaledwie 5,6 mm i wagi 165 gramów, iPhone Air okazał się niemal niezniszczalny. Podczas testu na zginanie urządzenie wytrzymało aż 216 funtów nacisku (około 98 kg) zanim uległo uszkodzeniu.

To wynik znacznie przewyższający oczekiwania wobec tak cienkiego urządzenia i w ogóle smartfonów. Zack nie był w stanie złamać telefonu siłą swoich dłoni i musiał uciec się do użycia dodatkowego sprzętu:

Dlaczego iPhone Air jest aż tak wytrzymały?

Kluczową rolę odgrywa tytan klasy 5, który jest materiałem znacznie mocniejszym i lżejszym od aluminium. Tytan jest dwukrotnie sztywniejszy niż aluminium, a jednocześnie o 60% bardziej elastyczny, co oznacza, że po zginięciu może wrócić do pierwotnego kształtu.

Co warto dodać, nowa powłoka Ceramic Shield 2 wykazała się trzykrotnie większą odpornością na zarysowania w porównaniu do poprzedniej wersji. Podczas standardowego testu zarysowań na poziomie 6 i 7, ekran praktycznie nie wykazywał śladów uszkodzeń, co stanowi znaczącą poprawę względem wcześniejszych modeli iPhone'ów.