Apple iPhone Air złamany. Cienki jak sik pająka, silny jak krowa
Najnowszy iPhone Air przeszedł jeden z najbardziej rygorystycznych testów wytrzymałości w historii smartfonów. Zack Nelson z kanału JerryRigEverything przeprowadził swój słynny test, który ujawnił zaskakującą odporność urządzenia.
iPhone Air wytrzymuje test wytrzymałości – wyniki szokują!
Mimo grubości zaledwie 5,6 mm i wagi 165 gramów, iPhone Air okazał się niemal niezniszczalny. Podczas testu na zginanie urządzenie wytrzymało aż 216 funtów nacisku (około 98 kg) zanim uległo uszkodzeniu.
To wynik znacznie przewyższający oczekiwania wobec tak cienkiego urządzenia i w ogóle smartfonów. Zack nie był w stanie złamać telefonu siłą swoich dłoni i musiał uciec się do użycia dodatkowego sprzętu:
Dlaczego iPhone Air jest aż tak wytrzymały?
Kluczową rolę odgrywa tytan klasy 5, który jest materiałem znacznie mocniejszym i lżejszym od aluminium. Tytan jest dwukrotnie sztywniejszy niż aluminium, a jednocześnie o 60% bardziej elastyczny, co oznacza, że po zginięciu może wrócić do pierwotnego kształtu.
Co warto dodać, nowa powłoka Ceramic Shield 2 wykazała się trzykrotnie większą odpornością na zarysowania w porównaniu do poprzedniej wersji. Podczas standardowego testu zarysowań na poziomie 6 i 7, ekran praktycznie nie wykazywał śladów uszkodzeń, co stanowi znaczącą poprawę względem wcześniejszych modeli iPhone'ów.
Wygląda więc na to, że deklaracje Apple'a, że to najwytrzymalszy smartfon w historii firmy nie są jedynie słowami rzucanymi na wiatr. W bezpośrednim porównaniu z Galaxy S25 Edge, iPhone Air przewyższył konkurenta o 14 minut w teście żywotności baterii (za Notebookcheck). Samsung oferuje grubość 5,8 mm, podczas gdy Apple osiągnęło 5,6 mm przy zachowaniu większej wytrzymałości i dłuższym czasie pracy.