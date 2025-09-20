Sprzęt

Tak tanio jeszcze nie było. W x-kom zostało tylko 191 sztuk

A dokładniej 191 sztuk objętych promocją w momencie pisania tego tekstu. Teraz może być ich jeszcze mniej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:12
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Tak tanio jeszcze nie było. W x-kom zostało tylko 191 sztuk

Mowa tu o słuchawkach nausznych Sony ULT Wear, które idą jak woda. Jest to produkt wysokiej klasy, który oferuje połączenie przez Bluetooth ze wsparciem dla kodeka LDAC, lub przewodowe przez AUX. Nie zabrakło tu także ANC. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Sony ULT Wear Czas goni

Sony ULT Wear

Za odtwarzanie dźwięku odpowiadają wysokiej klasy przetworniki o średnicy 40 mm, którymi steruje procesor muzyczny Sony V1. Świetnie też prezentuje się czas pracy na baterii. Jest to odpowiednio 50 godzin słuchania muzyki i 30 godzin słuchania muzyki, ale z ANC. Chętnie napisałbym coś jeszcze, ale czas nas goni, a słuchawki znikają jedna po drugiej, nie ma więc co przeciągać, tylko sprawdzić te słuchawki w promocji

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki nauszne SONY WHCH520 Biały
Słuchawki nauszne SONY WHCH520 Biały
0 zł
126.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 126.9 zł
Słuchawki bezprzewodowe SONY WF-C510 Niebieski
Słuchawki bezprzewodowe SONY WF-C510 Niebieski
0 zł
194.02 zł - najniższa cena
Kup teraz 194.02 zł
Słuchawki nauszne SONY ULT Wear WH-ULT900N ANC Leśna zieleń
Słuchawki nauszne SONY ULT Wear WH-ULT900N ANC Leśna zieleń
0 zł
584.85 zł - najniższa cena
Kup teraz 584.85 zł
Advertisement
Sony ULT Wear Czas goni

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
słuchawki Sony sony ult wear
Zródła zdjęć: Sony