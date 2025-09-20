Tak tanio jeszcze nie było. W x-kom zostało tylko 191 sztuk

Mowa tu o słuchawkach nausznych Sony ULT Wear, które idą jak woda. Jest to produkt wysokiej klasy, który oferuje połączenie przez Bluetooth ze wsparciem dla kodeka LDAC, lub przewodowe przez AUX. Nie zabrakło tu także ANC.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sony ULT Wear

Za odtwarzanie dźwięku odpowiadają wysokiej klasy przetworniki o średnicy 40 mm, którymi steruje procesor muzyczny Sony V1. Świetnie też prezentuje się czas pracy na baterii. Jest to odpowiednio 50 godzin słuchania muzyki i 30 godzin słuchania muzyki, ale z ANC. Chętnie napisałbym coś jeszcze, ale czas nas goni, a słuchawki znikają jedna po drugiej, nie ma więc co przeciągać, tylko sprawdzić te słuchawki w promocji.