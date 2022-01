Acer: Specjalna edycja Laptopa ze śmieci i lekki jak piórko Swift X

Acer ma nowego partnera w proekologicznych działaniach: National Geographic. Owocem współpracy jest laptop Acer Aspire Vero w nietypowym wydaniu. To jednak tylko wierzchołek (topniejącej?) góry lodowej laptopowych nowości Acera na targach CES 2022.

Acer Aspire Vero zmniejsza ślad węglowy z National Geographic

Acer Aspire Vero to laptop zbudowany na bazie ekologicznych założeń. Jego obudowa ma sporo plastiku z odzysku i żadnych chemicznych barwników. Można tę maszynę łatwo rozkręcić i naprawić, co pokazałam w recenzji. Pudełko zaś nie zawiera ani grama nowego tworzywa sztucznego i zostało wykonane w 80% z makulatury.

Laptop doczekał się ciekawej edycji specjalnej, przygotowanej przy współpracy z National Geographic. Specjalna edycja dostała logo National Geographic na obudowie, interesującą mapę na pokrywie oraz wyjątkowe pudełko o wielu zastosowaniach. Mapa ma przypominać o zmianach w poziomie wód, na spacji zaś znalazł się ozdobny napis „For Planet Earth”. Wspominałam już, że jedna z wkładek w opakowaniu może być podstawką do laptopa. Całe pudełko zaś może służyć też jako ozdoba lub ramka i można do niego zapakować sporo gadżetów, gdy laptop będzie już w użytku.

Zobacz: Polacy kochają technologię, Ziemię i gry! Acer dostarcza [wywiad]

Specyfikacja laptopa wymienia procesor Intel Core 11. generacji i kartę graficzną Intel Iris Xe. Ma sporo złączy, w tym Wi-Fi 6, USB-C i USB-A 3.2. Sprzedaż w Europie zacznie się w marcu. Najpierw laptop trafi do Francji w cenie od 899 euro. Każdy kupiony laptop będzie wsparciem dla Towarzystwa National Geographic w działaniach na rzecz ochrony środowiska, badaniach naukowych i edukacji.

Acer Swift X – skoro o podróżach mowa…

National Geographic kojarzy mi się najbardziej z fotografią i podróżami, ale nie wydaje mi się, by Acer Aspire Vero był najlepszym wyborem do tych dwóch zastosowań. Co innego nowe laptopy Acer Swift X – lekkie i smukłe, ale wyposażone w dedykowaną kartę graficzną. Nowy 14-calowy Acer Swift X (SFX14-51G) w aluminiowej obudowie waży zaledwie 1,4 kg i ma 17,9 mm grubości. Wewnątrz mieści się świeżutka grafika Nvidia GeForce RTX 3050 Ti oraz procesor Intel Core 12. generacji (do 14 rdzeni). By schłodzić te komponenty, Acer zastosował podwójne ciepłowody, a wloty powietrza umieścił między innymi w klawiaturze. Całość spełnia wymagania standardu Intel Evo.

Towarzyszy mu model 16-calowy (SFX16-52G), również wyposażony w procesor Intel Core 12. generacji oraz – tu niespodzianka – w układ graficzny Intel Arc. Większa obudowa pozwoliła zamontować tu większe chłodzenie z dwoma wentylatorami.

Oba modele Acer Swift X mają ekrany IPS WXGA o proporcjach 16:10, otoczone cieniutkimi ramkami. Do środka będzie można zapakować nawet 32 GB RAM-u LPDDR5 i do 2 TB pamięci masowej PCIe SSD. Nie zabrakło tu oczywiście Wi-Fi 6, HDMI 2.0, USB 3.2 i USB-C z obsługą standardu Thunderbolt 4. Na razie nie znamy cen i dostępności laptopów Acer Swift X.

Do kolekcji dołączyły także trzy nowe Chromebooki. To kategoria laptopów niezbyt popularna w Europie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: Acer, wł.