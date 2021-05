Acer Predator Triton 500 SE i Helios 500 - nowe, gamingowe laptopy

Firma Acer zorganizowała dzisiaj konferencję o nazwie next@acer, w trakcie której marka zaprezentowała między innymi dwa nowe laptopy dla graczy z serii Predator - Triton 500 SE oraz Helios 500.

Acer Predator Triton 500 SE

Acer Predator Triton 500 SE to większy brat niedawno zaprezentowanego modeli Triton 300 SE. Już po specyfikacji widać, że to potwór stworzony dla najbardziej wymagających graczy. Wyposażony jest w procesor Intel Core i9 11. generacji, układ graficzny GeForce RTX 3080 oraz maksymalnie 64 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz. Na dane możemy mieć maksymalnie 4 TB przestrzeni na szybkich dyskach SSD NVMe.

Laptop ma poza tym 16-calowy ekran w formacie 16:10, który zajmuje aż 87% powierzchni obudowy. Do wyboru są trzy matryce:

mini LED o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli z odświeżaniem 165 Hz, jasnością do 1250 cd/m2 oraz 100% pokryciem sRGB.

IPS o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli z odświeżaniem 240 Hz, czasem reakcji 3 ms i 100% odwzorowaniem DCI-P3.

IPS o rozdzielczości 2560 × 1600 i odświeżaniu 165 Hz.

Całość zamknięta jest w obudowie o grubości zaledwie 19,9 mm. Pomimo tak niewielkich rozmiarów producent zapewnia, że zastosowany akumulator oferuje do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu. Pozostała specyfikacja to między innymi chłodzenie Vortex Flow, które składa się z trzech wentylatorów AeroBlade 3D piątej generacji, sterownik Intel Killer E3100 Ethernet, moduł Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650 oraz złącza USB 3.2 Gen 2 czy też USB-C Thunderbolt 4 z obsługą DisplayPort. Ceny zaczynają się od 1999 euro.

Acer Predator Helios 500

Drugą nowością jest laptop gamingowy Acer Predator Helios 500, który również powinien zadowolić najbardziej wybrednych. On także wyposażony jest w procesor Intel Core i9 11. generacji, RTX-a 3080 oraz do 64 GB pamięci DDR4 3200 MHz. Od Tritona różni się większym ekranem o przekątnej 17,3 cala. Tutaj do wyboru są dwie matryce. Pierwsza to 4K Mini LED 120 Hz z technologią AUO AmLED, tylnym podświetleniem i strefowym wygaszaniem (FALD), zgodny ze standardem VESA Display HDR 1000. Z kolei druga opcja to wyświetlacz FullHD z odświeżaniem 360 Hz od AUO, który może się pochwalić czasem reakcji 3 ms.

Producent chwali się też zastosowanym systemem chłodzenia Vortex Flow, który wykorzystuje dwa wentylatory do przekierowywania strumienia powietrza na kluczowe komponenty. Oprócz tego ciekawostką jest autorski materiał termoprzewodzący Acer PowerGem, który składa się z mieszaniny polimerów i stopów metali. Został on wykorzystany do chłodzenia procesora w laptopie Acer Predator Helios 500.

Laptop wyposażony jest w jeden port HDMI 2.1, jeden port mini-DP 1.4m, dwa porty USB-C Thunderbolt 4, trzy porty USB 3.2 drugiej generacji, które umożliwiają ładowanie offline i jeden port RJ45. Poza tym oferuje sterownik Intel Killer E3100 Ethernet oraz moduł Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650. Premiera w czerwcu w cenach od 2499 euro.

