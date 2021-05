Acer Predator Triton 300 SE - wydajny laptop dla graczy w eleganckiej obudowie

Acer Predator Triton 300 SE to nowy laptop dla graczy, który oprócz dużej wydajności, cechuje się też smukła i elegancką obudową.

Acer Predator Triton 300 SE to nowa wersja znanego już laptopa dla graczy. Tym razem producent postawił nie tylko na wydajność, ale też stonowany design. Komputer mieści się w eleganckiej obudowie, która wykonana została w całości z metalu. Jej grubość wynosi zaledwie 17,9 mm, dzięki czemu jest to też laptop niezwykle mobilny.

Acer Predator Triton 300 SE - specyfikacja

Jeśli chodzi o wyposażenie, to w najmocniejszej konfiguracji Acer Predator Triton 300 SE wyposażony jest w procesor Intel Core i7-11370H, maksymalnie 24 GB pamięci RAM oraz układ graficzny GeForce RTX 3060. W przypadku tego ostatniego producent potwierdził, że na ten moment GPU działa z TGP na poziomie 75 W, ale wkrótce wydana zostanie aktualizacja BIOS-u, która w pełni odblokuje możliwości układu i osiągnie on aż 90 W TGP, co ma niebagatelny wpływ na wydajność. Poza tym laptop ma 14-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz. Na pliki producent przewidział 1 TB przestrzeni na szybkim dysku SSD.

Predator Triton 300 SE to doskonały dowód na to, że w świecie gamingu kompromis pomiędzy mobilnością i wydajnością jest możliwy. W niepozornej obudowie Tritona 300 SE znalazło się miejsce na podzespoły, które poradzą sobie z najbardziej wymagającymi grami. Oprócz imponujących konfiguracji i wydajnego układu chłodzenia, komputer zadziwia też swoimi kompaktowymi rozmiarami, dzięki którym gracze mogą zabrać go ze sobą w dowolne miejsce.

- mówi Karol Szudzik, Product Manager w Acer Polska.

Acer Predator Triton 300 SE oferuje także system chłodzenia Aeroblade 3D 5. generacji, który składa się między innymi wentylatorów z łopatkami o grubości zaledwie 0,08 mm. Ma to zapewniać cichszą, wydajniejszą i pozbawioną drgań pracę. Warto wspomnieć także o WiFi 6 oraz złączach Thunderbolt 4, HDMI 2.1 czy też USB 3.2 Gen 2. Laptop jest już dostępny między innymi w sklepie Media Expert w cenie 6999 zł.

Źródło tekstu: Acer