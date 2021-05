NVIDIA zapowiada prezentację nowych kart graficznych RTX 3080 Ti i 3070 Ti

Na oficjalnych profilach NVIDII w mediach społecznościowych pojawiła się zapowiedź nadchodzącej konferencji, na której zobaczymy prawdopodobnie karty graficzne RTX 3070 Ti oraz RTX 3080 Ti.

Już kilka dni temu NVIDIA ujawniła, że 31 maja (w Polsce będzie to już 1 czerwca) odbędzie się kolejna konferencja. Teraz, na oficjalnych profilach marki w mediach społecznościowych, pojawiła się zapowiedź tego wydarzenia. Co dokładnie NVIDIA pokaże już za kilka dni?

Główna tematyka nadchodzącej konferencji wydaje się oczywista. Będą to nowe karty graficzne GeForce RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti, na temat których plotki krążą od kilku tygodni. Do sieci wyciekło już kilka zdjęć między innymi pudełek z nowymi modelami GPU. Dlatego to najbardziej prawdopodobny temat wydarzenia, które zaplanowane jest na 31 maja na godzinę 22:00 czasu PDT (UTC -7), co oznacza, że w Polsce będzie to już 1 czerwca o godzinie 7:00 rano.

Według plotek RTX 3080 Ti wyposażony jest w układ GA102-225 z 10240 jednostkami CUDA, 12 GB pamięci GDDR6X 19 Gbps na 384-bitowej szynie. Taktowanie GPU to 1365 MHz bazowo i 1665 MHz w trybie Boost. Z kolei RTX 3070 Ti ma układ GA104 z 6144 jednostkami CUDA i 8 GB pamięci GDDR6X 19 Gbps na 256-bitowej magistrali danych. Obie karty prawdopodobnie będą wyposażone w rozwiązanie znane jako LHR (Lite Hash Rate), czyli limiter wydajności w trakcie kopania kryptowalut. Do sprzedaży mają trafić kolejno 3 i 10 czerwca.

