Nowe sterowniki NVIDIA GeForce zakończą wsparcie dla kart graficznych Kepler

Nowe sterowniki NVIDIA GeForce, oznaczone jako R470, zakończą wsparcie dla kart graficznych z architekturą Kepler, czyli GTX 600, cześci GTX 700 oraz części 800M.

NVIDIA potwierdziła, że karty graficzne z architekturą Kepler będą obsługiwane już tylko przez jedną generację sterowników. Oznacza to, że za kilka miesięcy posiadacze modeli GTX 600, części GTX 700 oraz części GeForce 800M będą musieli pogodzić się z brakiem nowych sterowników. Nie ma jednak czemu się dziwić, bo niektóre z nich są z nami już 9 lat. W świecie nowych technologii oraz hardware'u to czas porównywany do epoki.

Koniec wsparcia dla kart graficznych NVIDIA Kepler

Już niedługo NVIDIA wprowadzi sterowniki GeForce, oznaczone jako R470 i to właśnie po nich skończy się wsparcie dla kart z architekturą Kepler. Nie oznacza to jednak, że GPU przestaną nagle działać. Nic z tych rzeczy. Po prostu nowe gry nie będą pod nie optymalizowane. Jednocześnie przez kolejne lata NVIDIA będzie oferować między innymi poprawki bezpieczeństwa.

Dlatego, jeśli macie kartę graficzną z architekturą Kepler, to nadal możecie z niej korzystać. Tym bardziej że w tym momencie wymiana na nowszy model jest kompletnie nieopłacalna. Miejmy nadzieję, że za kilka miesięcy sytuacja wróci do względnej normalności.

