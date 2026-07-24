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Facebook stanie się jak TikTok. To ma zatrzymać użytkowników

Stary gigant i lider na rynku mediów społecznościowych nie przyciąga młodych internautów. Meta chce więc mocniej pójść w kierunku krótkich form wideo.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:32
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Facebook stanie się jak TikTok. To ma zatrzymać użytkowników
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Facebook szykuje jedną z największych zmian w swoim interfejsie od lat. Jeszcze w tym roku część użytkowników po otwarciu aplikacji nie zobaczy klasycznej ściany aktualności z postami, lecz materiał wideo. Nowe rozwiązanie ma pomóc platformie Meta w walce z konkurencją.

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Meta straciła w tym roku ponad 20 milionów użytkowników

Tom Alison, szef Facebooka, zapowiedział rozpoczęcie testów "przeprojektowanego doświadczenia". Firma nie pokazała jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądał nowy interfejs, ale wiadomo, że użytkownik zostanie przeniesiony bezpośrednio do pełnoekranowego odtwarzacza.

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Pierwsze testy obejmą kraje, w których szczególnie popularne są treści wideo, co sugeruje głównie rynki azjatyckie. W przypadku USA mowa dopiero o 2027 roku. O Europie, w tym Polsce, nie powiedziano niczego.

Meta przekonuje, że to właśnie wokół filmów coraz częściej powstają dyskusje, społeczności i nowe formy handlu. Jednocześnie trudno nie zauważyć podobieństwa do TikToka czy YouTube'a, z którym koncern od lat próbuje rywalizować za pomocą rolek Reels na Instagramie i Facebooku.

Zmiany nie są przypadkowe. Według oficjalnych danych platformy Meta straciły łącznie 20 milionów użytkowników w pierwszym kwartale 2026 roku. Facebook pozostaje największym serwisem społecznościowym na świecie, ale YouTube znajduje się tuż za nim, a TikTok przekroczył miliard aktywnych użytkowników miesięcznie zaledwie 3 lata po premierze.

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telepolis
Facebook media społecznościowe social media YouTube TikTok Meta
Źródła zdjęć: Shutterstock / miss.cabul
Źródła tekstu: Meta, The Verge, Oprac. własne