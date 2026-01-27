Apple wyciśnie z nas ostatnie grosze. Nowe sprzęty będą droższe

Nadchodzące miesiące mogą okazać się wyjątkowo trudne dla fanów Apple. Według nowych doniesień, długoterminowe umowy z dostawcami pamięci DRAM, czyli Samsungiem i SK hynix, nie zapewniają firmie pełnego spokoju na cały 2026 rok. Zabezpieczają one jedynie pierwszą połowę, a to oznacza realne ryzyko podwyżek cen sprzętu w drugiej jego części.

Na obecnej sytuacji korzystają tylko trzy firmy na świecie

Chociaż Gigant z Cupertino od lat uchodzi za mistrza negocjacji i często wypracowuje warunki, o jakich konkurencja może tylko marzyć, tym razem pole manewru jest wyraźnie ograniczone. Źródła w firmie twierdzą, że standardem były umowy obejmujące cały rok, jednak obecny kryzys na rynku pamięci zmusił Apple do kompromisów.

I tak szalenie wysokie ceny pamięci mają rosnąć dalej - o 70% dla DRAM i o 100% dla NAND. To sprawia, że nawet największe firmy nie są w stanie wynegocjować stawek zbliżonych do tych sprzed roku. A już teraz Apple płaci podobno około 70 dolarów za moduł 12 GB LPDDR5X, co oznacza wzrost o ponad 200% względem początku 2025 roku.

Według przecieków, modele takie jak iPhone 17e czy MacBooki Pro z układami M5 Pro i M5 Max powinny jeszcze zmieścić się w ramach obecnych umów i uniknąć podwyżek. Problem zaczyna się jednak przy kolejnej generacji smartfonów - serii iPhone 18. Przy milionach sprzedawanych egzemplarzy nawet niewielka różnica w kosztach komponentów przekłada się na realne zmiany w cennikach.