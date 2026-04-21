x-kom szaleje. Wyprzedaje za pół ceny coś, co i tak szło za półdarmo
Słuchawki TWS z ANC za 100 zł same w sobie wyglądają na niespotykaną okazję. Dlatego też x-kom postanowił je sprzedawać za pół ceny. A dokładniej za 49,99 zł. I to nie w ramach tak zwanego Gorącego Strzału, czyli promocji trwającej jedynie 12 godzin, a przez znacznie dłuższy czas.
Dokładniej rzecz biorąc mowa tu o słuchawkach Silver Monkey Smart Buds Pro, które będą w promocji do 3 maja włącznie. Oczywiście promocja ta obowiązuje do wyczerpania zapasów. A jak duże są to zapasy? No cóż... nie wiadomo. Dlatego też mimo wszystko lepiej nie zwlekać z zakupem na ostatnią chwilę.
Silver Monkey Smart Buds Pro za 49,99 zł to jak za darmo
Zacznijmy od etui. Jak widać na załączonym obrazku, to nie jest typowe. Zamiast tego dostajemy urządzenie z dużym, dotykowym ekranem, które pozwala na zmianę ustawień słuchawek i sterowanie muzyką. Jest to dość wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba wyciągać w tym celu telefonu z kieszeni. Z drugiej strony konieczne jest wyciąganie etui.
Co do samych słuchawek, to te oferują aktywną redukcję szumów (ANC). Tym samym wyciszają one hałasy z otoczenia, co w budżecie 49,99 zł jest wręcz niespotykane. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, to ten wypada przeciętnie. Producent deklaruje 4,5 godziny, czyli podobnie do Air Podsów od Apple. Etui natomiast wydłuża ten czas do 30 godzin.
Pamiętajmy jednak, że mówimy o słuchawkach za 49,99 zł, które nadają się nie tylko jako zapas, lub jako słuchawki robocze, a coś, co może pełnić funkcję głównej pary kogoś, kto nie jest skrzywiony słuchawkami za kilkaset złotych.