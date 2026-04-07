Samsung zarabia miliardy. Firma pokazała wyniki za 1Q2026

Rekordowe przychody koreańskiego giganta

Według oficjalnego komunikatu Samsunga, skonsolidowana sprzedaż osiągnęła poziom około 133 bilionów koreańskich wonów (prawie 330 mld zł). To wynik, który mieści się w przewidywanym przedziale od 132 do 134 bilionów wonów. Zysk operacyjny firmy również robi duże wrażenie na analitykach rynkowych. Ma on wynieść około 57,2 biliona wonów (ponad 140 mld zł).

Tak wysokie liczby oznaczają, że południowokoreańska firma znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej. Rok temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W pierwszym kwartale 2025 roku zysk operacyjny wynosił 6,69 biliona wonów (16,5 mld zł). Obecny wynik jest więc niemal dziewięciokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Galaxy S26 napędza sprzedaż

Na tak dobre wyniki spory wpływ mogła mieć premiera najnowszych smartfonów. Seria Galaxy S26 została zaprezentowana 25 lutego 2026 roku, a na sklepowe półki trafiła dwa tygodnie później. Nowe telefony szybko zyskały dużą grupę nabywców na całym świecie.

Liczyły się oczywiście również inne działy giganta, ale na szczegóły musimy poczekać do ogłoszenia finalnych wyników za miniony kwartał. Wtedy dowiemy się, która część samsungowego biznesu zarobiła najwięcej, a która najmniej.

Stabilna sytuacja na rynku elektroniki

Wzrosty są widoczne nie tylko w sektorze mobilnym. Samsung odnotował poprawę wyników w wielu obszarach swojej działalności. Sprzedaż na poziomie 133 bilionów wonów to duży skok względem końcówki ubiegłego roku. W czwartym kwartale 2025 roku przychody wynosiły bowiem 93,84 biliona wonów (ok. 230 mld zł).

Firma stosuje standardy rachunkowości K-IFRS przy sporządzaniu tych raportów. Koreańskie przepisy wymagają podawania precyzyjnych wartości, a nie tylko szerokich przedziałów finansowych. Dlatego Samsung zdecydował się podać medianę swoich szacunków. Pozwala to inwestorom lepiej ocenić sytuację spółki przed publikacją ostatecznego raportu.

Inwestorzy czekają na pełne dane

Przedstawione liczby to na razie wstępne prognozy. Pełny raport finansowy z dokładnym podziałem na poszczególne działy zostanie udostępniony w późniejszym terminie. Już teraz widać jednak, że przyjęta strategia przynosi spodziewane efekty. Skok zysku z poziomu 6,69 do 57,2 biliona wonów w ciągu roku to rzadkie zjawisko w tej branży.