CD Projekt RED się kaja i przeprasza za Cyberpunka 2077 na konsole

Wyczekiwana premiera gry Cyberpunk 2077 nastąpiła, gracze rzucili się do zabawy, ale niemal od razu usłyszeliśmy mnóstwo jęków zawodu. Rozgrywka na konsolach okazała się dość marnym przeżyciem. I to za to producent dzisiaj przeprosił.

Przeprosiny na Twitterze podpisał cały zarząd CD Projekt RED, czyli Marcin Iwiński, Adam Kiciński, Adam Badowski, Michał Nowakowski, Piotr Nielubowicz oraz Piotr Karwowski. Możemy w nim przeczytać, że przepraszają za to, że przywiązano za dużą wagę do nowych konsol, nieco zapominając o poprzedniej generacji, czyli PlayStation 4 i Xbox One. Równocześnie obiecują częste wydawanie łatek, w miarę kolejnych napraw problemów. Pierwsze już trafiły do użytkowników i mają podnieść komfort zabawy. Po nowym roku mają pojawić się dwie duże łatki - pierwsza w styczniu, druga - w lutym. Mają one rozwiązać najczęściej spotykane przez graczy konsolowych problemy z grą i dociągnąć jej poziom do takiego, jakim powinien być. A właściwie... prawie, ponieważ od razu czytamy, że "łatki nie sprawią, że gra będzie wyglądać next-genowo, ale bardzo podobnie".

CD Projekt RED zapewnia również, że zawsze będzie dążyć do tego, aby klienci byli zadowoleni z zakupu. Prosi zatem o danie kolejnej szansy, a jeśli ktoś nie ma cierpliwości - może zwrócić grę i odzyskać pieniądze. W przypadku zakupu cyfrowego można dokonać tego poprzez PSN lub Xbox. Gdyby były problemy, należy skontaktować się mailowo z firmą, pisząc na adres: helpmerefund@cdprojektred.com.

Źródło zdjęć: Cyberpunk.net

Źródło tekstu: WCCF Tech