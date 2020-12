Cyberpunk 2077 - która karta graficzna najlepsza do odwiedzin Night City?

Serwis TechSpot sprawdził, przy jakiej karcie graficznej Cyberpunk 2077 pokaże wszystkie swoje możliwości wizualne. I jeśli marzysz o perfekcyjnej rozgrywce - pardon, tanio nie będzie.

Gra Cyberpunk 2077 została przetestowana przy kilku najmocniejszych ustawieniach graficznych. Pamiętajmy jednak, że ta produkcja zadebiutowała dopiero wczoraj i są to ustawienia bez kombinowania z różnego rodzajami opcjami dodatkowymi, jednak testy wykonywano z łatką - jest więc to wersja Cyberpunk 2077 1.03. Odbywały się one w chińskiej dzielnicy Night City, czyli obszarze najbardziej zabudowanym, a co za tym idzie - najbardziej wypełnionym detalami i kolorami. Obejmowały ustawienia graficzne od "Medium" do "Ultra" w wersjach 1080p, 1440p oraz 4K. Które karty graficzne wypadły najlepiej? Zanim zobaczymy wyniki, należy dodać, że maszyna testowa korzystała z procesora Ryzen 9 5950X, miała do dyspozycji 32GB pamięci RAM DDR4, a podzespoły znajdowały się na płycie głównej MSI X570 Unify. Oczywiście wszystkie podzespoły miały najnowsze wersje sterowników.

Cyberpunk 2077 przy ustawieniach graficznych Ultra 1080p najlepiej spisuje się na tych kartach:

GeForce RTX 3090 to wydatek ok. 8 tysięcy złotych, Radeon RX 6900 XT to ok. 5,5 tysiąca, a GeForce RTX 3080 to ponad 3,7 tys. Przy ustawieniach Ultra 1440p kolejność była niemal taka sama:

A jak w ustawianiach Ultra 4K?

No dobra, a jeśli komuś nie jest potrzebne Ultra, w wystarczą mu średnie ustawienia graficzne? Wówczas dla komfortowego grania w 1080p powinien zaopatrzyć się w którąś z następujących kart:

Jak widać po powyższych wynikach, aby cieszyć się w pełni grą CD Projekt RED potrzebny jest mocny sprzęt... albo używać Google Stadia. Szersze listy wyników i więcej wyników testów znajdziesz na tej stronie.

