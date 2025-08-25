Tego jeszcze nie było: gamingowy laptop za 1999 zł

I owszem, uruchomi to starsze gry. Sesja w Heroes 3 nie będzie stanowić na takim żadnego wyzwania. Jednak nowsze tytuły… to kwestia mocno dyskusyjna. Nawet jeśli przez nowsze rozumiemy te kilkuletnie. I tu cały na czarno wkracza LENOVO LOQ 15IAX9E, czyli gamingowy laptop za 1999 zł.

LENOVO LOQ 15IAX9E

i oczywiście: nie ma co się spodziewać wydajnościowych cudów po tej konstrukcji. Bez problemu jednak poradzi sobie ona z kilkuletnimi grami. W środku znajdziemy układ Intel Core i5-12450HX, którego wspiera RTX 2050 z 4 GB vRAM. Dodatkowo zastosowano tu 16 GB RAM DDR5 o taktowaniu 4800 MHz z możliwością rozbudowy do 32 GB. Na dane użytkownika przeznaczono natomiast 512 GB.

Przyzwoicie wypada tu matryca: jest to 15,6-calowy, matowy ekran o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu 144 Hz. Na pokładzie nie znajdziemy natomiast systemu operacyjnego. To jednak gamingowy laptop za 1999 zł, więc trzeba się liczyć z pewnymi ograniczeniami.