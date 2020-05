Borderlands: The Handsome Collection za darmo w Epic Games

Kolejny tydzień to kolejna bezpłatna gra komputerowa w sklepie Epic Games. Tym razem jest to Borderlands: The Handsome Collection.

Epic Games ma bardzo korzystną dla graczy tradycję rozdawania bezpłatnych gier co tydzień. Pierwsza była Subnautica, ostatnio była Cywilizacja VI, teraz przyszła kolej na Borderlands: The Handsome Collection. W skład tego tytułu wchodzi Borderlands: The Presequel oraz Borderlands 2. Do walki z Przystojnym Jackiem jako Maya, Gaige czy Axton możemy ruszyć już teraz. Gracz spędzi przy tej pozycji od 80 do nawet 150 godzin, zależy od tego ilu misji pobocznych się podejmie i jak bardzo zaciekawi (no i rozbawi) go świat. Strzelać, zgarniać lupy i zanurzyć się w świat Pandory. A na deser zaznać trochę księżycowego szaleństwa. Czego chcieć więcej?

Gra jest dostępna w sklepie za darmo do 4 czerwca o 17:00. Tytuł oczywiście zostanie z nami już na stałe. W następny czwartek miejsce Borderlands: The Handsome Collection zajmie kolejna gra, którą najprawdopodobniej będzie Ark: Survival Evolved.

Źródło tekstu: epic games, wł