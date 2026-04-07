Intel wraca do formy. Trwają rozmowy z Google i Amazonem

Pozycja Intela na rynku sztucznej inteligencji jest dzisiaj wątpliwa - ich akceleratory AI nie cieszą się popularnością, a jedyne co się sprzedaje to procesory. Wszyscy wybierają albo układy od NVIDII, albo rozwiązania autorskie. Jednak już niedługo Niebiescy mogą zyskać na znaczeniu w inny sposób. Według najnowszych doniesień półka prowadzi rozmowy z Google i Amazonem w sprawie świadczenia zaawansowanych usług pakowania.

Intel może na tym zyskać, a TSMC stracić miliardy dolarów rocznie

Mówimy tutaj o technologiach EMIB i Foveros, czyli rozwiązaniach pozwalających łączyć wiele elementów krzemowych w jeden pakiet. Na tym jednak Intel Foundry nie poprzestaje. Jeszcze w tym roku do produkcji ma wejść EMIB-T, które poprawi zasilanie i integralność sygnału. To ważne, bo przy coraz większych i bardziej złożonych akceleratorach AI sama moc obliczeniowa przestaje wystarczać, jeśli nie idzie za nią odpowiednio zaprojektowana obudowa i komunikacja między chipletami.

Dla Intela takie kontrakty miałyby duże znaczenie również finansowe. Dyrektor finansowy Dave Zinsner mówił niedawno, że firma jest blisko domknięcia umów, które mogłyby przynosić miliardy dolarów przychodów rocznie z samego pakowania. Jeszcze kilka kwartałów temu prognozy były znacznie skromniejsze i mówiły raczej o setkach milionów dolarów. Jednocześnie wskazano, że ten segment może docelowo osiągać marże brutto na poziomie około 40%, czyli zbliżone do podstawowego biznesu.