Fiskus ma pilny komunikat. Dotyczy wszystkich Polaków

Urząd Skarbowy coraz bardziej zachęca do załatwiania spraw przez internet. Od 1 lipca dochodzą nowe przepisy, które mówią o tym, że jedynie forma elektroniczna tych dokumentów będzie uznawana.

Urząd skarbowy coraz nowocześniejszy

Polska e-administracja coraz prężniej się rozwija. Wiemy już, że w aplikacji e-Urzędu Skarbowego złożymy różnego rodzaju wnioski, co więcej, możemy nawet wygenerować szczegółowy raport podatkowy. Co jeszcze się zmieni?

Od 1 lipca pisma kierowane do Urzędu Skarbowego będzie można składać tylko elektronicznie. Dotyczy to pism w następujących sprawach: stawkowej, akcyzowej, o pochodzeniu oraz taryfowej.

Od 1 lipca 2024 r. pisma w sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT) można składać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem odpowiednio konta w e-Urzędzie Skarbowym lub na PUESC.

- czytamy w komunikacie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

KAS ogłosiła właśnie, że od 1 lipca wszelkie wiążące informacje w II instancji oraz w trybach nadzwyczajnych będą dostępne tylko w formie elektronicznej. Dokumenty w innej formie nie będą uznawane.

Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Otóż to, że wszelkie odwołania, zażalenia, wnioski o zmianę lub przedłużenie ważności muszą być składane wyłącznie przez aplikację e-Urząd Skarbowy lub za pośrednictwem konta na PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

A jak wiadomo, zarówno z nowymi przepisami, jak i samym Urzędem Skarbowym się nie polemizuje.

