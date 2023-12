Nowa funkcja e-Urzędu Skarbowego. Przyda się w razie problemów

Polska e-administracja zyskała kolejną funkcję. W aplikacji e-Urzędu Skarbowego można wygenerować szczegółowy raport podatkowy.

Na początku trzeba zaznaczyć, że nowa funkcja e-Urzędu Skarbowego jest dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dla spółek, a także fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów. Ministerstwo Finansów nie wyklucza jednak, że udostępni raport także dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Jak wygenerować raport podatkowy?

Raport podatkowy można wygenerować po zalogowaniu się do e-Urzędu Skarbowego (czyli na portal podatki.gov.pl) na swoje konto, korzystając do tego z aplikacji mobilnej mObywatel, Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej i innych, standardowych w e-administracji metod. Nową funkcję znajdziesz bez trudu – nie da się przegapić wielkiego niebieskiego pola na szczycie listy dostępnych działań.

Po kliknięciu tego pola trzeba tylko chwilę poczekać, aż raport zostanie wygenerowany. Aktualnie dostępny jest dokument w formacie PDF, który można pobrać. Ministerstwo Finansów informuje, że niebawem zostanie dodana także bardziej przystępna dla wielu obywateli, graficzna forma z „kaflami”.

Po co generować taki raport?

Ministerstwo Finansów podkreśla, że raport ma charakter wyłącznie informacyjny. Utworzenie go i zapoznanie się z treścią może jednak pomóc w wyjaśnieniu ewentualnych nieścisłości w Urzędzie Skarbowym i księgowości. Można tu znaleźć następujące informacje:

swoje dane kontaktowe jako podatnika;

sposób opodatkowania podmiotu;

zaległości w opłacaniu podatków;

prowadzone egzekucje zadłużenia;

brakujące deklaracje podatkowe lub ewentualne błędy w deklaracjach;

rachunki bankowe;

pełnomocnictwa (na przykład nazwiska księgowych uprawnionych do podpisywania dokumentów).

Jednocześnie Ministerstwo Finansów przestrzega, że ponieważ raport ma charakter wyłącznie informacyjny, mogą nie znaleźć się tu wszystkie spodziewane dane. W moim przypadku wszystko zgadza się ze stanem faktycznym. Oto fragment mojego raportu:

Od siebie dodam, że pracownicy US, pod który podlega moja firma, zawsze dzwonią, by poinformować o błędach i są szalenie pomocni w wyjaśnianiu spraw i korygowaniu pomyłek. Niestety wiem, że nie każdy ma tyle szczęścia i też nie każdy życzy sobie telefonów od Urzędu w godzinach pracy. Dlatego też taki raport podatkowy może być przydatnym narzędziem, by być na bieżąco i oszczędzić sobie kłopotów w przyszłości.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mehaniq / Shutterstock, Własne

Źródło tekstu: Ministerstwo Finansów, Własne