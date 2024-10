Dell dostał karę od UOKiK. „Porozumienie ograniczające konkurencję”

UOKiK wziął pod lupę firmę Dell. Zarzucił jej porozumienie ograniczające konkurencję, a także wprowadzenie w błąd podczas postępowania i nałożył karę finansową.

Postępowanie przeciwko firmie Dell dotyczyło porozumienia ograniczającego konkurencję zawartego z dystrybutorami hurtowymi i autoryzowanymi sprzedawcami przy sprzedaży produktów Dell przedsiębiorstwom i instytucjom, w tym poprzez zamówienia publiczne.

Chodziło m.in. o komputery, laptopy, myszki, a także serwery, pamięci masowe, macierze dyskowe oraz usługi wsparcia technicznego czy powiązane z tym usługi w chmurze oraz ochrony danych.

Dell ograniczał konkurencję

UOKiK zwrócił uwagę na wewnętrzny system rejestracji transakcji zawieranych przez autoryzowanych sprzedawców Dell. Jeżeli jeden z nich zgłosił potencjalną transakcję z klientem instytucjonalnym lub biznesowym, wówczas Dell mógł uniemożliwiać pozostałym sprzedawcom przedstawienie konkurencyjnych ofert cenowych.

Zdaniem UOKiK taka praktyka mogła stanowić niedozwolony podział rynku. W efekcie klienci mogli zostać pozbawieni możliwości kupna tańszego lub lepszego sprzętu Dell.

Ostatecznie UOKiK zobowiązał Dell do zmiany modelu sprzedaży. Urząd zgodził się na ugodę, bo transakcje objęte porozumieniem bardzo często dotyczyły dostawy skomplikowanych rozwiązań informatycznych na indywidualne zamówienie. Tym samym mogły wymagać wspierania wysiłków sprzedażowych autoryzowanych sprzedawców przez Dell.

Rozumiemy charakterystykę systemu dystrybucji Dell, jednak sprzedaż zawsze musi odbywać się z poszanowaniem reguł konkurencji. W wydanej decyzji zobowiązałem spółkę do wyeliminowania praktyk, które polegały na przydzielaniu transakcji do konkretnych sprzedawców. Dzięki temu przedsiębiorstwa i instytucje kupujące lub zamawiające produkty Dell będą miały możliwość porównania wielu ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich

– wyjaśnił prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Po interwencji UOKiK zobowiązania o podpisanie umowy z klientem będzie mogło ubiegać się wielu autoryzowanych sprzedawców, bez konieczności uzyskania zgody firmy Dell. Wszyscy autoryzowani sprzedawcy otrzymają jednakowy poziom rabatu dla transakcji w przetargach publicznych, a także dodatkowe zniżki za wysiłki przedsprzedażowe. To oznacza, że o jedno zamówienie będzie konkurować wielu sprzedawców.

Dell nie uniknął kary

UOKiK wydał również decyzję, w której ukarał Dell za udzielenie nieprawdziwych informacji w trakcie trwania postępowania wyjaśniającego. Pomimo skierowania aż trzech wezwań, firma Dell trzykrotnie przedstawiła wprowadzające w błąd informacje dotyczące systemu sprzedaży.

Za to UOKiK nałożył na Della karę w wysokości 6 mln zł, co stanowiło równowartość blisko 1,38 mln euro. Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w czasie wszczęcia postępowania maksymalna kara mogła wynieść równowartość 50 mln euro. Wydane decyzje nie są prawomocne. Przysługuje od nich odwołanie do sądu.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: UOKiK