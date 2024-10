Zmowa cenowa to plaga w Polsce. Kolejne firmy ukarane przez UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 400 mln kar na firmę Kia Polska oraz 11 dealerów aut tej marki. Klienci przez lata przepłacali, a importer i dealerzy wspólnie ustalali ceny i dzielili rynek.

UOKiK ujawnił długotrwałą zmowę cenową na rynku samochodów marki Kia w Polsce. Importer, Kia Polska, wraz z jedenastoma dealerami przez co najmniej osiem lat, od 2013 do 2021 roku, wspólnie ustalali ceny pojazdów i dzielili rynek. Uniemożliwiało to klientom znalezienie lepszej oferty.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka KIA Polska zawarła zmowę cenową i podzieliła rynek razem z dealerami jej samochodów. Zgodnie z założeniami porozumienia nabywcy samochodów marki KIA przez co najmniej osiem lat, od 2013 do 2021 r., mogli kupić pojazd jedynie od odgórnie wyznaczonego sprzedawcy, bez możliwości otrzymania tańszej oferty od innego dealera. W konsekwencji mogli płacić za pojazdy więcej, aniżeli w warunkach uczciwej konkurencji.

Zmowa cenowa i podział rynku

Mechanizm zmowy był prosty, ale skuteczny. Kia Polska przekazywała dealerom cenniki i informacje o maksymalnych możliwych rabatach. Dealerzy akceptowali te ustalenia i odmawiali klientom przedstawienia konkurencyjnej oferty. Importer pilnował przestrzegania tych nielegalnych ustaleń, a dealerzy wzajemnie się informowali, jeśli któryś z nich próbował sprzedać samochód taniej.

Dealerzy mieli sprzedawać samochody tylko klientom z najbliższej okolicy. Jeśli klient pochodził z innego regionu, był odsyłany do innego dealera. Nawet szkoły nauki jazdy były ograniczone w wyborze dostawcy pojazdów.

Kary finansowe

UOKiK nałożył na Kia Polska i dealerów kary finansowe w łącznej wysokości ponad 405 milionów złotych. Najwyższą karę, ponad 331 milionów złotych, otrzymała Kia Polska. Kary finansowe nałożono również na pięciu menedżerów odpowiedzialnych za niedozwolone ustalenia. Szczegółowa lista nałożonych kar wygląda tak:

Kary nałożone na poszczególnych przedsiębiorców: KIA Polska - 331 021 284,64 zł, Marvel - 27 263 871,67 zł, AS Motors Classic - 11 617 847,67 zł, Wadowscy - 8 148 931,36 zł, Gam - 6 880 036,14 zł, Wrobud - 6 687 061,81 zł, Marek Patecki PHU M.Patecki Marek Patecki (wspólnik spółki cywilnej Auto-Centrum I.M. Patecki) - 4 257 688,04 zł, Landcar - 3 661 176,51 zł, Łukasz Patecki Lukas Auto-Park (wspólnik spółki cywilnej Autocentrum Patecki) - 2 068 717,05 zł, Projekt Wola Barbara Patecki (wspólnik spółki cywilnej Autocentrum Patecki) - 1 878 814,93 zł, Autotechnika Jacek Woźniak - 1 443 346,52 zł, Irena Patecka IMP Group (wspólnik spółki cywilnej Auto-Centrum I.M. Patecki) - 1 032 903,49 zł,



Kary nałożone na poszczególnych menadżerów: Leszek Sukiennik (KIA Polska) - 437 500 zł, Wojciech Szyszko (KIA Polska) - 433 100 zł, Paweł Białkowski (Marvel) - 420 000 zł, Michał Krzewiński (Landcar) - 225 000 zł, Agnieszka Adrjan (Wrobud) - 137 800 zł.



Dodatkowo Prezes UOKIK wydał dwie decyzje, w których nałożył łącznie 70 tys. zł na wspólników spółki cywilnej Autocentrum Patecki oraz łącznie 93 tys. zł na wspólników spółki cywilnej Auto-Centrum I.M. Patecki za nieudzielenie informacji w trakcie postępowania. Przedsiębiorcy nie dostarczyli dokumentów żądanych przez Prezesa UOKiK, dotyczących między innymi wysokości ich obrotów. Maksymalna kara za nieudzielenie informacji żądanych przez organ antymonopolowy wynosi 3% rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Klienci mogą dochodzić roszczeń

Osoby, które poniosły szkodę w wyniku zmowy, mogą dochodzić roszczeń przed sądem cywilnym. UOKiK zachęca również do zgłaszania wszelkich informacji o praktykach ograniczających konkurencję.

