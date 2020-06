Świat webinarów zanotował potężny wzrost

Najnowszy raport ClickMeeting podaje, że tylko w marcu tego roku liczba webinarów organizowanych na badanej platformie wzrosła czterokrotnie w porównaniu do ubiegłego roku. Było ich dokładnie 300 tysięcy. Ogólnie rok 2020 to złote czasy dla organizatorów tego typu szkoleń online.

Rekordowy i zarazem spektakularny wzrost liczby wydarzeń organizowanych na platformie we wspomnianym marcu odnotowano w Polsce. Wyniósł on dokładnie 1156%. W pozostałych krajach było również dobrze - w Grecji odnotowano wzrost o 868%, w Niemczech o 519%, a we Francji o 423%. W trakcie jednego miesiąca łączna liczba użytkowników platformy wyniosła 3 203 034, czyli prawie 1/3 całkowitej liczby spotkań w 2019 roku.Wymusiło to na ClickMeeting zwiększenie zasobów o 90%.

Średnia dzienna liczba spotkań organizowanych online wzrosła ponad czterokrotnie - dziennie odbywało się 7908 wydarzeń, a w tym samym okresie 2019 roku - 1918. Od kilku lat nie zmienia się dzień tygodnia, w trakcie którego organizowane są spotkania - jest to niezmiennie wtorek. Zmianie uległa natomiast długość webinarów, ale jednocześnie zwiększył się czas aktywności uczestników w trakcie wydarzeń.



Webinary głównie wykorzystywane są do celów edukacyjnych - 26% użytkowników to szkoły i uniwersytety, a 10% to szkolenia i kursy. Marketingowa i PR oraz IT stanowią odpowiednio 17 i 10% udziałów w gronie użytkowników. Ze wszystkich tych grup freelancerzy to 18,66%, organizacje do 10 osób to 14,89%, od 10 do 50 osób to 22,91%, od 51 do 200 osób to 22,59%, a a firmy i instytucje powyżej 200 osób to 20,95%.

Automatyczne webinary, czyli te nagrane wcześniej, które mają mieć miejsce o wyznaczonej godzinie, są popularniejsze o 164% od klasycznych, nadawanych na żywo. Wykorzystanie webinarów na żądanie, czyli rodzaju wcześniej nagranego wydarzenia, które umożliwi uczestnikom dołączenie do niego gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcą, jest większe o 1100%.

Bardzo dużym wzięciem cieszą się funkcje współpracy, pracy nad projektami i przekazywania informacji w trakcie spotkań. Odnotowano wzrost prezentacji o 545%, a funkcji tablica - o 726%. W czasie pandemii wzrosło również znaczenie funkcji umożliwiających interakcję z użytkownikiem. Są to na przykład: ankiety i testy, Q&A - tryb pytań i odpowiedzi czy Call-To-Action - zachęcenie do działania, a ich wzrost to średnio 600%.