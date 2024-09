OpenAI z rekordowymi przychodami i jeszcze większymi stratami

OpenAI notuje rekordowe przychody i jednocześnie rekordowe straty. To niestety rzeczywistość innowacyjnych młodych firm.

OpenAI przyniesie w tym roku rekordowe przychody. Będzie to około 3,7 miliarda dolarów. Brzmi naprawdę świetnie dla firmy. Niestety nie jest aż tak różowo. Rekordowe bowiem będą również straty. Wyniosą one około 5 miliardów dolarów.

OpenAI ma duże przychody, a straty jeszcze większe

Nie są to jednak tragiczne wieści dla OpenAI. Tego typu firmy długo przynoszą straty, wszystko opiera się na wierze inwestorów, że produkt jest perspektywiczny i pewnego dnia inwestycje zwrócą się z nawiązką. W przypadku OpenAI wielu inwestorów dalej tak myśli. Nie zmienia to jednak faktu, że przedsiębiorstwo zamierza uzyskać kolejne 7 miliardów dolarów.

OpenAI ma niestety skokowo rosnące koszty. Nowi pracownicy, serwery, chmura czy powierzchnie biurowe nie opłacą się same. Firma broni się jednak rosnącą liczbą użytkowników. W pół roku urosła ona ze 100 do 350 milionów osób. W przyszłym roku OpenAI przekonuje, że przychody roczne wyniosą nie 3,7 ale aż 11,6 miliardów dolarów. W 2029 ma to być 100 miliardów. Okaże się czy inwestorzy wierzą w to równie mocno jak kierownictwo OpenAI. Niedawno pisaliśmy, że nie wszyscy inwestorzy są tak optymistyczni. Przykładem będzie tu TSMC.

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: cnbc, wł