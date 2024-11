Szkoły muszą mieć nowe regulacje? MEN widzi potrzebę działania

Coraz więcej dyskutuje się o potrzebie uregulowania dostępu do smartfonów w szkołach i przedszkolach. Sprawę tym razem poruszyła wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Podkreśliła ona, że konieczne jest zachowanie równowagi między zagrożeniami, a korzyściami w edukacji, jakie niesie ze sobą współczesna technologia. Przypomniała, że w ramach nowego przedmiotu edukacja zdrowotna, wprowadzanego przez MEN, będzie "dużo nauki" w cyfrowym świecie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przygląda się obecnie wnikliwie tematowi używania telefonów przez najmłodszych i prowadzi rozmowy z ekspertami. Analizuje także podejście Norwegii, gdzie uczniom podstawówek zakazano używania telefonów podczas zajęć oraz przerw. W starszych klasach zakaz ten został ograniczony do określonych sytuacji. W przypadku zaś szkoły średniej, uczeń nie może korzystać z tego typu urządzeń elektronicznych jedynie w trakcie lekcji. Według norweskich władz, telefon negatywnie wpływa na koncetrację i motywację do nauki.

MEN zdaje sobie sprawę, że szkoła to nie eksperyment i należy przeprowadzić w tej kwestii solidną i merytoryczną debatę, z udziałem zainteresowanych stron.

Statuty szkolne, regulujące użycie telefonów są często kwestionowane przez rodziców i uczniów. Wbrew pozorom, to nie jest kwestia tylko analizy wpływu smartfonów na to, co się dzieje z dziećmi i młodzieżą, ale kwestia regulacji różnego typu. To bardzo ważne, by była to poważna dyskusja, bo szkoła to nie eksperyment.