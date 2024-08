Telefon zostaje w domu. Zakaz od nowego roku szkolnego

Norwegia stawia na edukacyjną rewolucję, eliminując telefony komórkowe z sal lekcyjnych. Taka zmiana ma na celu poprawę skupienia na lekcjach oraz relacji między uczniami.

W norweskich szkołach podstawowych zapanował nowy porządek. Telefony komórkowe zostały wyeliminowane z codziennego użytku uczniów. To zmiana, która nadeszła wraz z inauguracją nowego roku szkolnego i jest odzwierciedleniem wytycznych wydanych przez tamtejsze ministerstwo oświaty. Instytucja ta wydała zalecenia lokalnym władzom, by te wprowadziły ograniczenia w korzystaniu z telefonów przez dzieci. No i się udało, bowiem zakaz został wprowadzony w niemal wszystkich szkołach podstawowych w Norwegii.

Odpowiedź szkół była nadzwyczajna. Przeprowadzono ankietę, której wyniki pokazały, że 96% placówek zastosowało się do rekomendacji ministerstwa. Kari Nessa Nordtun, odpowiedzialna za edukację w rządzie, nie kryła zadowolenia z obserwowanych zmian. Wskazała na pozytywne efekty, takie jak lepsze relacje między uczniami, wzmożona aktywność fizyczna oraz poprawa koncentracji podczas zajęć. Ministerstwo oświaty ma nadzieję, że ograniczenie dostępu do telefonów przyczyni się do lepszej atmosfery w szkołach, pomoże uczniom w skupieniu na nauce i zwiększy efektywność edukacji. Nordtun wyraziła również zaniepokojenie obniżającą się zdolnością koncentracji uczniów i pogarszającymi się wynikami w nauce, co stało się impulsem do wprowadzenia zmian.

W odpowiedzi na te wyzwania, prawie każda szkoła w Norwegii stworzyła własne zasady dotyczące używania telefonów komórkowych. Nauczyciele, razem z uczniami, opracowali regulaminy, które sami zobowiązali się przestrzegać. Nauczycielka Sandra z gminy Loerenskog podkreśliła znaczenie bycia dobrym przykładem dla uczniów, informując rodziców, że będzie dostępna dla nich przez e-mail w ciągu dnia, a nie przez telefon.

W Polsce, choć brak jest jednolitych zasad dotyczących używania telefonów komórkowych w szkołach na poziomie krajowym, wiele placówek edukacyjnych wprowadza własne regulacje. W niektórych szkołach obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów w czasie lekcji, podczas gdy inne pozwalają na ich używanie w ograniczonym zakresie. Polskie szkoły dążą do stworzenia środowiska, które sprzyja nauce i rozwojowi społecznemu, jednocześnie promując zdrowe nawyki cyfrowe wśród uczniów.

