Microsoft w końcu zadba o granie na laptopach z procesorami ARM
Delikatnie mówiąc, laptopy z Windows 11 i procesorami w architekturze arm nie są stworzone dla graczy. A będąc bardziej brutalnym: MacBook z procesorem arm lepiej sobie radzi z uruchamianiem gier pod Winodws od nich.
A przynajmniej tak to wyglądało przez większość czasu. Otóż Microsfot zadbał w końcu o granie na procesorach arm. Otóż trafiła na nie właśnie aplikacja Xbox. Co więcej, Microsoft przekonuje, że ponad 85% katalogu Game Pass jest zgodnych z tymi komputerami. To zapewnia naprawdę bogatą kolekcję gier. To jednak wciąż nie jest wszystko.
Granie pod Windows 11 arm
Otóż Microsoft chwali się, że Prism, odpowiedzialny za translację instrukcji x86_64 na arm otrzymał w końcu wsparcie dla instrukcji AVX i AVX2, co znacznie zwiększyło jego kompatybilność z grami. Dodatkowo obsługuje on także Epic Anti-Cheat, dzięki czemu zabawa w grach wieloosobowych korzystających z tego zabezpieczenia stała się możliwa.
Oczywiście to nie oznacza, że laptopy ARM z Windowsem 11 stały się teraz gamingowymi maszynami. Wciąż są to maszyny biurowe. Jednak dzięki temu możliwe stało się pogranie na nich w jakieś gry, np. w wolnym czasie po pracy.