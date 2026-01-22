Oprogramowanie

Microsoft w końcu zadba o granie na laptopach z procesorami ARM

Delikatnie mówiąc, laptopy z Windows 11 i procesorami w architekturze arm nie są stworzone dla graczy. A będąc bardziej brutalnym: MacBook z procesorem arm lepiej sobie radzi z uruchamianiem gier pod Winodws od nich.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:56
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Microsoft w końcu zadba o granie na laptopach z procesorami ARM

A przynajmniej tak to wyglądało przez większość czasu. Otóż Microsfot zadbał w końcu o granie na procesorach arm. Otóż trafiła na nie właśnie aplikacja Xbox. Co więcej, Microsoft przekonuje, że ponad 85% katalogu Game Pass jest zgodnych z tymi komputerami. To zapewnia naprawdę bogatą kolekcję gier. To jednak wciąż nie jest wszystko.

Dalsza część tekstu pod wideo

Granie pod Windows 11 arm

Otóż Microsoft chwali się, że Prism, odpowiedzialny za translację instrukcji x86_64 na arm otrzymał w końcu wsparcie dla instrukcji AVX i AVX2, co znacznie zwiększyło jego kompatybilność z grami. Dodatkowo obsługuje on także Epic Anti-Cheat, dzięki czemu zabawa w grach wieloosobowych korzystających z tego zabezpieczenia stała się możliwa. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karma dla kota ROYAL CANIN Gastrointestinal Kitten 2 kg
Karma dla kota ROYAL CANIN Gastrointestinal Kitten 2 kg
0 zł
115.62 zł - najniższa cena
Kup teraz 115.62 zł
Kawa rozpuszczalna GOLDEN BOW SOLUTIONS God of Angels Krówka 0.12 kg
Kawa rozpuszczalna GOLDEN BOW SOLUTIONS God of Angels Krówka 0.12 kg
0 zł
34.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 34.99 zł
Kawa ziarnista STARBUCKS Breakfast Blend 450 g
Kawa ziarnista STARBUCKS Breakfast Blend 450 g
0 zł
62.49 zł - najniższa cena
Kup teraz 62.49 zł
Advertisement

Oczywiście to nie oznacza, że laptopy ARM z Windowsem 11 stały się teraz gamingowymi maszynami. Wciąż są to maszyny biurowe. Jednak dzięki temu możliwe stało się pogranie na nich w jakieś gry, np. w wolnym czasie po pracy. 

Image
telepolis
Xbox Windows 11 Windows 11 ARM
Zródła zdjęć: Ham Patipak / Shutterstock.com
Źródła tekstu: liliputing