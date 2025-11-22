Windows 1.01 zadebiutował 40 lat temu. To był falstart

Początki były zdecydowanie trudniejsze niż mogłoby się wydawać

Inspiracją dla Billa Gatesa była demonstracja systemu Visi On, którą zobaczył na konferencji Comdex w 1982 roku. Microsoft zabrał się do pracy zachwycająco szybko - zaledwie 11 miesięcy zajęło opracowanie pierwszej publicznej demonstracji systemu. Niemniej jednak gdy Windows 1.01 wreszcie trafił do sprzedaży, konkurencja była już dobrze zakorzeniona na rynku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kiedy Windows 1.01 pojawił się w listopadzie 1985 roku, Macintosh firmy Apple miał już ugruntowaną pozycję jako najlepszy i najbardziej przyjazny użytkownikowi komputer osobisty z graficznym interfejsem. Do tego dochodzili poważni gracze w postaci Atari ST i Commodore Amiga z własnymi interpretacjami graficznych systemów operacyjnych. Windows 1.01 miał przed sobą ciężkie zadanie.

Pierwsze wydanie Windowsa wymagało zaledwie procesora Intel 8088, 256 KB pamięci RAM, dwóch stacji dyskietek i grafiki CGA. Mysz była zalecana, ale nie stanowiła wymogu. Jednak system działał na DOS, co stanowiło poważne ograniczenie w stosunku do konkurencji.

Przełom dopiero w wersji 3.X

Windows 1.0X nie zdobył serca rynku — był po prostu gorszy od konkurencji. Dopiero Windows 3.X, wydany w 1990 roku, zmienił sytuację. Wersja 3.X trafiła na rynek w czasie rosnącej popularności grafiki SVGA, sieci (Windows for Workgroups) i przełomowych tytułów gier komputerowych takich jak Wing Commander, Dune II, Alone in the Dark i Syndicate.

Sukces zaogniły również oryginalne gry FPS: Wolfenstein 3D (1992) i Doom (1993), które stały się katalizatorem dla użytkowników szukających wydajności. Te gry wymagały mocy, którą oferowały coraz lepsze procesory PC, przyciągające rozczarowanych użytkowników Atari i Amiga.

To już bardzo późna ekstrawagancja, względem pierwocin Windowa

Znajome aplikacje na nowych ekranach

Ciekawostką jest to, że nawet Windows 1.01 zawierał znane nam dzisiaj aplikacje: Notepad, Paint, Clock i Calculator. Dołączony był również prosty program gry - Reversi. Jednak różnice w interfejsie były ogromne - okna ułożone były obok siebie (tiling), zamiast się nakładać, a przełączanie zadań działało zupełnie inaczej niż dzisiaj.

W Stanach Zjednoczonych Windows 1.01 kosztował 99 dolarów, co odpowiada mniej więcej 300 dolara w dzisiejszych pieniądzach. Europejska wersja 1.02 trafiła do sprzedaży dopiero w maju 1986 roku.

Dziś każdy może przetestować Windows 1.01 za pośrednictwem przeglądarki internetowej na stronie PCjs Explorer, gdzie uruchamiany jest emulowany IBM PC XT z 640 KB RAM i 10 MB dyskiem twardym - to luksusowa konfiguracja w stosunku do minimalnych wymagań z 1985 roku.