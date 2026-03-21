PlayStation z dużą nowością. Wreszcie dogoni PC

Konsole od wielu lat są w tyle względem komputerów. Jednak już niedługo może się to zmienić i obie platformy zaoferują dokładnie to samo.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 08:43
PlayStation z dużą nowością. Wreszcie dogoni PC

Sony i AMD zacieśniają współpracę, a jej efekty zaczynają być coraz wyraźniej widoczne w ekosystemie PlayStation. Mark Cerny potwierdził, że na horyzoncie znajduje się biblioteka odpowiedzialna za generowanie klatek, oparta na rozwiązaniach wspólnie opracowanych przez obie firmy.

Konkretów jest mało. Jest szansa, ze zobaczymy to dopiero na PS6

Nowa wersja technologii PSSR korzysta z tego samego rdzenia co AMD FSR 4.1. To efekt projektu Amethyst, czyli długofalowej kooperacji obu firm w obszarze uczenia maszynowego. Ulepszony PSSR trafił już do pierwszych gier na PS5 Pro i jest stopniowo wdrażany w kolejnych tytułach, co pokazuje, że Sony skupia się obecnie przede wszystkim na poprawie jakości obrazu.

I chociaż Cerny podkreślił, że prace nad tym rozwiązaniem przebiegają bardzo dobrze, to jednocześnie zaznaczył, że na ten rok nie są planowane żadne kolejne wdrożenia, co wyraźnie studzi oczekiwania graczy liczących na szybkie pojawienie się tej funkcji na szeroką skalę w PlayStation 5.

Brak konkretów dotyczących harmonogramu sprawia, że możliwych scenariuszy jest kilka. Generowanie klatek może trafić do PS5 Pro w ramach jednej z przyszłych aktualizacji, ale równie dobrze może zostać zarezerwowane dla kolejnej generacji konsol. Niewykluczone też, że Sony zdecyduje się na równoległe wdrożenie w kilku urządzeniach, jednak na ten moment japońska firma nie zdradza szczegółów.

Choć generowanie klatek jest technologią stosunkowo łatwą do wdrożenia i znaną z komputerów, jej szeroki debiut na konsolach Sony najwyraźniej wymaga jeszcze czasu. Jeśli jednak zostanie dobrze zaimplementowana, może przynieść zauważalny wzrost płynności, co czyni ją jednym z najbardziej wyczekiwanych usprawnień w nadchodzących latach.

Resident Evil Requiem
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Digital Foundry, VideoCardz, oprac. własne