Samsung Galaxy XR ma coś, czego próżno szukać u konkurencji

Samsung wprowadził Galaxy XR jako pierwsze gogle (headset) oparte na platformie Android XR. Urządzenie kosztuje 1800 dolarów (6565 zł), co czyni je znacznie tańszym niż Apple Vision Pro. Na papierze to rozsądna cena za nowoczesny sprzęt do rzeczywistości rozszerzonej. Ale pojawił się niespodziewany szczegół.

Wyjątkowa szansa dla entuzjastów

Użytkownik Brad Lynch znalazł w opcjach deweloperskich Galaxy XR przełącznik OEM Unlock. W normalnych warunkach pozwala on odblokować bootloader i instalować tak zwane customowe oprogramowanie. Przełącznik rzeczywiście działa. Użytkownicy mogą faktycznie odblokować bootloader i zainstalować niestandardowe ROM-y.

Czyni to Galaxy XR wyjątkowym urządzeniem na rynku. Apple Vision Pro i Meta Quest nie oferują takiej możliwości. To pierwszy raz od czasów Oculus Go, gdy gogle AR lub VR dają dostęp do odblokowanego bootloadera. Entuzjaści i deweloperzy mogą dzięki temu pisać własne oprogramowanie bez ograniczeń narzucanych przez producenta.

Samsung zamyka, potem otwiera

Zaskoczenie jest tym większe, że Samsung niedawnie usunął możliwość odblokowania bootloadera ze wszystkich swoich telefonów i tabletów. Z aktualizacją One UI 8 opcja OEM Unlock zniknęła nawet z urządzeń, które wcześniej ją obsługiwały. To dotyczyło także modeli spoza Stanów Zjednoczonych.

Teraz Samsung robi coś zupełnie odwrotnego w Galaxy XR. Trudno powiedzieć, czy to zamierzona strategia, czy zwykłe przeoczenie. Specjaliści skłaniają się ku teorii, że to celowy ruch. Platforma Android XR potrzebuje wsparcia deweloperów i entuzjastów.

Co to oznacza dla użytkowników?

Odblokowany bootloader otwiera nowe możliwości. Deweloperzy mogą tworzyć niestandardowe ROM-y, zmieniać interfejs użytkownika i dodawać funkcje, których Samsung nie uwzględnił. Dla entuzjastów to szansa na eksperymentowanie z urządzeniem zgodnie z własnymi preferencjami.

Ale jest haczyk. Samsung może w przyszłości wydać aktualizację, która zamknie tę funkcję. Producent nie skomentował, czy odblokowanie bootloadera było zamierzone, czy przypadkowe. Niektórzy uważają, że to zbyt duża zmiana w strategii, by było to przypadkowe.

Konkurencja bez szans?

Na tle konkurencji Galaxy XR ma wyraźną przewagę. Meta Quest i Apple Vision Pro nie pozwalają na odblokowanie bootloadera w ogóle. Jedynym wyjątkiem są starsze, niepoprawione wersje Meta Quest 2 i 3, które mają luki w zabezpieczeniach. Samsung konsekwentnie blokuje tę możliwość na smartfonach, ale w Galaxy XR robi coś innego.